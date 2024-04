"RoccAperta" per la Festa della Liberazione apertura straordinaria Visite al complesso monumentale longobardo – rinascimentale il 25 aprile

Anche per il 25 aprile, Festa della Liberazione, e per tutto il week successivo è in programma “RoccAperta”, l’apertura straordinaria con accesso libero alla Rocca dei Rettori, sede istituzionale e museale della Provincia di Benevento.

Lo comunica il Presidente Nino Lombardi. Gli orari di ingresso per le visite al complesso monumentale longobardo – rinascimentale sono così fissati: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.