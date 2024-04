Corso formazione per dipendenti comunali: Partnership strategica con Unisannio Domani l'evento inaugurale a Palazzo San Domenico

E' in programma per domani 23 aprile, alle ore 11:45, presso la Sala dell’Assunta –Palazzo San Domenico, piazza Guerrazzi, la cerimonia inaugurale del primo corso di formazione per dipendenti comunali, frutto di una partnership strategica e sinergica tra Comune di Benevento e Università degli Studi del Sannio.

"La valorizzazione del capitale umano - spiega l'assessore al Personale Carmen Coppola - è un target strategico dell'Amministrazione di Clemente Mastella. Ciò avverrà sia tramite la formazione professionale che domani inauguriamo con l'Università degli Studi del Sannio, che attraverso le procedure di verticalizzazione, ordinarie e in deroga, che abbiamo previsto per il prossimo biennio nel Piao, recentemente approvato in Giunta. Ciò avviene al fine di valorizzare il capitale umano, coniugando la produttività e l'efficacia con la necessaria gratificazione professionale ed economica per il lavoro svolto dai dipendenti. L'arricchimento qualitativo delle risorse umane è il migliore strumento per garantire performance professionali all'altezza delle sfide che attendono il Comune di Benevento", conclude l'assessore Coppola.

"Il potenziamento delle competenze dei dipendenti - spiega il dirigente alle Risorse Umane del Comune di Benevento Gennaro Santamaria - rappresenta tanto un obbligo normativo, quanto un indirizzo strategico dell'Amministrazione. Attraverso moduli tematici mirati, tenuti da esperti accademici e professionisti del settore, potremo raggiungere l'obiettivo di rafforzare il know how e il bagaglio di conoscenze dei dipendenti comunali che avranno così la possibilità di aggiornarsi sulle evoluzioni tecnico-normative della Pubblica amministrazione nei diversi settori. Ciò avverrà grazie ad una collaborazione istituzionale esemplare con una prestigiosa e autorevole agenzia di formazione e conoscenza quale l'Università degli Studi del Sannio che ringraziamo per la disponibilità. E' una partnership preziosa che siamo sicuri proseguirà anche nei prossimi anni".