Occupati nel post-Covid. "La vivacità di Benevento al secondo posto nazionale" La soddisfazione del sindaco Mastella: un dato confortante

"Registrare che uno dei più autorevoli istituti di ricerca economica del Paese certifica il secondo posto nazionale di Benevento per crescita degli occupati, rispetto al periodo pre-Covid, è confortante. La città traina un miglioramento e una vivacità del tessuto economico che è dimostrato dai numeri", lo scrive il sindaco di Benevento Clemente Mastella a proposito dell'ultimo report della Cgia di Mestre sul mercato del lavoro in Italia.

"Con un attivo del 12,4 per cento - che equivale a più diecimila unità lavorative - deteniamo un prezioso primato regionale e nel Mezzogiorno. Del resto solo i faziosi e i professionisti del disfattismo vedono tutto nero. Al netto dei problemi che si vivono ovunque in Europa, c'è una città dinamica nei servizi, nello sforzo d'innovazione, nella resilienza manifatturiera, nella crescita turistica. Con il supporto dell'Amministrazione", chiude il Sindaco Mastella.