Protocollo d'Intesa tra l’Ente Parco Regionale del Taburno Camposauro e l’Asl Valorizzazione del patrimonio ambientale e della promozione della salute sul territorio

L'Ente Parco Regionale del Taburno Camposauro e l'Azienda Sanitaria Locale di Benevento hanno sottoscritto un protocollo d'intesa volto alla collaborazione nell'ambito della valorizzazione del patrimonio ambientale e della promozione della salute sul territorio.

L’accordo di collaborazione, della durata di due anni, prevede una serie di attivita` congiunte, tra cui: corsi di formazione, iniziative e manifestazioni orientate alla divulgazione delle ricchezze ambientali e dell’area protetta del territorio, con particolare attenzione agli effetti benefici sulla salute e sul benessere psico-fisico. Inoltre, saranno realizzati studi e ricerche sulle tematiche che collegano ambiente e sanita`, al fine di promuovere stili di vita sani e sostenibili.

Il presidente dell'Ente Parco Regionale del Taburno Camposauro, Costantino Caturano, ha dichiarato: “Questa partnership segna un momento significativo nella tutela e valorizzazione del nostro territorio. L'unione di sforzi tra l'Ente Parco e l'ASL Benevento consentira` di promuovere la conoscenza delle eccellenze ambientali presenti nell'area protetta, contribuendo cosi` al benessere della comunita` e alla conservazione del nostro patrimonio naturale e geologico. Tenendo anche conto del percorso di candidatura da noi intrapreso per il riconoscimento del sito come geoparco Unesco, rafforziamo il nostro impegno verso la tutela delle nostre ricchezze naturali”.

“Desidero esprimere il pieno sostegno e l'impegno dell'ASL nei confronti del presente Protocollo - ha dichiarato il direttore generale dell’Asl Benevento, Gennaro Volpe - Il nostro e` un modello “a rete” dove la collaborazione interistituzionale riveste un ruolo chiave per la valorizzazione delle nostre risorse e per la diffusione di stili di vita sani. Ci impegniamo - continua il DG - a lavorare congiuntamente con l'Ente Parco per contribuire al miglioramento della qualita` della vita dei cittadini.”