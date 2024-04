L’Assemblea dei sindaci sanniti approva rendiconto finanziario della Provincia Il presidente Lombardi traccia il bilancio e ricorda le opere in evoluzione

L’Assemblea dei Sindaci del Sannio, presieduta dal presidente della Provincia Nino Lombardi, ha approvato stamani all’unanimità il rendiconto finanziario 2023 dell'Ente. Parere favorevole dopo aver ascoltato la relazione del Dirigente del Settore Amministrativo Finanziario dell’Ente Nicola Boccalone e le conclusioni dello stesso Lombardi.

Il dirigente Boccalone ha sottolineato come il Rendiconto 2023 evidenzi la buona salute sotto il profilo del Conto economico dell’Ente che ha un attivo di Bilancio e che è in grado di sostenere investimenti per lo sviluppo nelle materie di competenza.

Il presidente Lombardi, dal canto suo, ha voluto sottolineare come l’Assemblea dei Sindaci, pur nella differenziazioni di natura politica, sia stata capace di delineare un percorso di sviluppo grazie alla coesione ed alla condivisioni di obiettivi strategici consentendo alla Provincia, pur se depauperata dalla Legge 56 del 2014 di competenze fondamentali, di impostare programmi ed interventi per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio agricolo, enogastronomico, culturale ed ambientale costituenti la vera ricchezza del Sannio.

Lombardi ha delineato il percorso intrapreso dalla Provincia per la sicurezza della mobilità su infrastrutture viarie in un territorio dalla geomorfologia tormentata ed ha ricordato che, grazie alla preziosa e fattiva collaborazione con le Amministrazioni comunali, sono ora in corso interventi di rilievo strategico per la Fondo Valle Isclero (in particolare per migliorare i collegamenti con l’Ospedale Sant’Alfonso Maria de’ Liguori); per la Fondo Valle Vitulanese (per rompere l’atavico isolamento della Vallata), la Fortorina (per meglio collegare i comprensori di quell’area montana). Lombardi ha dichiarato la piena disponibilità della Provincia a cooperare con i Comuni per intercettare insieme le risorse finanziarie disponibili previste in un apposito Bando pubblico.

La Provincia, ha quindi ricordato Lombardi, è oggi in prima linea per assicurare il completamento di fondamentali interventi per il raddoppio della Telesina, per l’Alta Capacità ferroviaria, la potabilizzazione dell’acqua della Diga di Campolattaro per gli usi irrigui e civili, per il Contratto di Lago a favore dei Comuni del Tammaro.

Sotto questo profilo, ha sottolineato Lombardi, l’unità di intenti di Comuni e Provincia può rivelarsi decisiva al fine di ottenere dal Ministero delle Infrastrutture e dalla Regione Campania il rispetto degli accordi per quanto concerne l’irrigazione dei campi e l’acqua per gli usi civili su tutto il territorio sannita.

Il presidente ha quindi sottolineato ancora come, grazie alla cooperazione dei Comuni, oggi la Provincia abbia in corso ben 11 interventi importanti per garantire nuove e più sicure Scuole per tutti i ragazzi, le ragazze, i docenti e gli amministrativi del Sannio.

Lombardi ha quindi ricordato il lavoro che sta ponendo in essere la Provincia per i Grandi Eventi in programma nel 2024, ovvero il Giro d’Italia di ciclismo e i Riti Settennali di Guardia Sanframondi, evento noto in tutto il mondo.

Sui beni culturali il presidente ha ancora una volta evidenziato la cooperazione con i Comuni per la Rete Museale diffusa sul territorio (il fossile di dinosauro “Ciro” di Pietraroja, il Museo degli orologi da torre di San Marco dei Cavoti, il M useo del telefondo ad Airola, etc.) e per la Fondazione del Museo Egizio con il Ministero dei Beni Culturali, la Regione ed il Comune, per la valorizzazione definitiva del grande patrimonio costituito dai reperti del Tempio isiaco di Benevento, un unicum a livello mondiale al di fuori dell’Egitto.

Infine, Lombardi ha ricordato come sia in corso di definizione un lavoro comune con la Regione Campania e l’Ente d’Ambito rifiuti per rilanciare la gestione del ciclo dei rifiuti anche in omaggio ad un territorio che riesce oggi, nonostante carenze e difficoltà, a raggiungere e superare l’65% di raccolta differenziata. Terminata la relazione di Lombardi, l’Assemblea ha votato a favore del Rendiconto.