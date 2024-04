Mastella chiede a Poste Italiane l’attivazione di un ufficio a Capodimonte Il sindaco di Benevento: Fondamentale presidio è necessario per l’ampiezza demografica del quartiere

“Ho avuto un colloquio costruttivo con il direttore generale di Poste Italiane Giuseppe Lasco. Gli ho chiesto che sia attivato un ufficio postale nel rione Capodimonte della città di Benevento. Questo fondamentale presidio è necessario tanto per l’ampiezza demografica del quartiere quanto per la diffusa presenza di popolazione anziana. E’ ingiusto che alcuni paghino qualche asperità con la digitalizzazione dei servizi o fisiologici ostacoli alla mobilità”, lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

“Un ufficio postale a Capodimonte servirebbe non solo la già ampia utenza del rione ma anche la miriade di contrade contermini: Cancelleria, Saglieta, San Cumano, Ponte Valentino, Masseria La Vipera, Acquafredda, contrada Margiacca. Si tratta di un volume pari all’incirca a una cittadina di diecimila abitanti. Sono sicuro che – conoscendo la sensibilità di Poste Italiane per il valore sociale degli investimenti e lo spirito di servizio che da sempre anima quest’azienda del Paese – il direttore generale Lasco e il management di Poste abbiano compreso il significato della mia sollecitazione e istanza. E sono fiducioso che potremo raggiungere il risultato in tempi ragionevoli”, conclude il Sindaco Mastella.