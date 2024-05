Ail Benevento OdV "Stefania Mottola" ringrazia i 15mila sostenitori Approvato il bilancio dell'Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma

L’Ail Benevento OdV “Stefania Mottola”, a seguito dell’assemblea ordinaria dei soci che si è svolta ieri 30 aprile scorso ha approvato il bilancio consuntivo dello scorso anno, il cui positivo risultato conferma la grande partecipazione e il sostegno che la città di Benevento e la provincia sannita continuano a garantire alle attività dell’Associazione. L’Ail Sez Stefania Mottola si impegna oramai da anni nel finanziamento della ricerca e nel sostegno dei pazienti e delle loro famiglie. Centrale, nella mission dell’Associazione, è il sostegno offerto ai pazienti del Centro di Ematologia presso l’A.O. San Pio in virtù di convenzione il cui rinnovo è in corso di perfezionamento, in tempi auspicabilmente ristretti, per garantire la continuità del supporto a tutti i pazienti con patologie ematologiche. Poi i referenti dell'Ail di Benevento hanno ringraziato "i 15mila sostenitori che camminano al nostro fianco per perseguire la nostra mission”.