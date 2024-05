Dell'Orto nella Giunta Parco Taburno: Equilibrio tra conservazione e sviluppo Coldiretti: Parco mira a trasformare sfide ambientali in opportunità di sviluppo sostenibile

Gerardo Dell'Orto, direttore della Coldiretti Benevento nominato membro della Giunta del Parco Regionale del Taburno-Camposauro. Una nomina che contribuisce a rappresentare un punto di svolta nell'integrazione tra agricoltura e tutela ambientale. Questo appuntamento segna un nuovo capitolo nel dialogo tra le necessità produttive e la conservazione naturale nella regione.

Il parco serve come baluardo nella protezione della biodiversità e nella promozione di un ambiente sostenibile. Esso è essenziale per la manutenzione dell'equilibrio ecologico e per fornire servizi eco-sistemici vitali attraverso il bosco.

"Con Gerardo Dell'Orto in Giunta - spiegano dalla Coldiretti -, il Parco mira a trasformare le sfide ambientali in opportunità di sviluppo sostenibile. La sua expertise contribuirà a promuovere un'agricoltura che non solo rispetta la natura ma la valorizza, integrando pratiche che massimizzano i servizi eco-sistemici del bosco. La gestione attenta della fauna selvatica, condotta nei limiti delle normative vigenti, è un altro pilastro della sua visione, mirata a sostegno della biodiversità e dell'equilibrio ecologico.

Riconoscendo le complessità delle normative attuali, Dell'Orto, insieme a Coldiretti, si impegna a lavorare sia a livello nazionale che regionale per uno snellimento delle leggi ambientali. L'obiettivo è contribuire a creare un ambiente legislativo che faciliti un giusto equilibrio tra la tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile del territorio. Questa iniziativa rappresenta un passo avanti verso una gestione più flessibile ed efficace che possa beneficiare sia l'ambiente sia le comunità locali.

In occasione della sua nomina, Gerardo Dell’Orto esprime il suo ringraziamento al Presidente della Regione Campania, De Luca, e alla Giunta Regionale per il loro sostegno continuo. Si congratula anche con tutti i membri della Giunta del parco, inclusi il presidente Costantino Caturano, augurando a tutti un proficuo lavoro insieme. Questo spirito di collaborazione è fondamentale per affrontare le sfide future e realizzare la visione del parco.

L'entrata di Gerardo Dell'Orto nella Giunta del Parco Regionale del Taburno-Camposauro simboleggia un futuro in cui conservazione e sviluppo economico possono andare di pari passo. La sua visione per un'agricoltura integrata e rispettosa dell'ecosistema pone le basi per un modello di coesistenza sostenibile che è vitale per la prosperità regionale a lungo termine.