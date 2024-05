Mastella e Lauro: "Strabenevento enorme successo: complimenti a organizzatori" "Mille partecipanti a gara competitiva, duemila alla non competitiva: numeri da grande evento"

"La Strabenevento si conferma una delle manifestazioni più amate e significative del calendario sportivo in città. Anche quest'edizione è stata un gran successo", lo scrivono in una nota il sindaco Clemente Mastella e il consigliere delegato allo sport Enzo Lauro.



"Mille partecipanti alla gara competitiva di cui 40 atleti di Benevento e 960 atleti di fuori. Cento società partecipanti. Duemila partecipanti alla non competitiva, ossia quella dedicata ai bimbi ed alle famiglie. Sono numeri da evento importante, tanto più se si pensa che hanno partecipato alla gara due atleti che parteciperanno alle prossime Olimpiadi di Parigi (atletica leggera - maratona e mezza maratona). Complimenti all’Amatori Podismo Benevento per l’organizzazione e per l’accoglienza impeccabile. Grazie anche a tutti gli sponsor che hanno contribuito, alle forze dell’ordine e coloro che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione, consentendo che si svolgesse in sicurezza. Benevento sta vivendo un periodo magico sotto il punto di vista sportivo sia con risultati importanti come la promozione storica in seria A del Benevento calcio a 5, sia con eventi di rilievo nazionale. Dopo la Strabenevento, domenica 5 maggio ci sarà il torneo internazionale di mini rugby Città di Benevento che vedrà la partecipazione di 900 bambini e poi il GiroE in agenda il 14 maggio in occasione del quale verrà allestito un villaggio sportivo a piazza IV novembre con giochi per bimbi e stand che promuoveranno le eccellenze del territorio", chiudono Lauro e Mastella.