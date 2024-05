Chiusura scuola Bilingue. Mastella: "Appello affinché aumentino le iscrizioni" "Serve evitare di perdere un presidio così importante per la città di Benevento"

Il sindaco Mastella ha incontrato il dirigente della scuola primaria Bilingue: "Appello affinché aumentino le iscrizioni, evitiamo di perdere questo importante presidio"

Benevento, 2 maggio 2024 - "La scuola primaria Bilingue di Benevento è un presidio educativo e formativo molto prezioso in città. Faccio appello alle famiglie affinché iscrivano i propri figli, così da poter tenere aperta la scuole che altrimenti sarebbe costretta a chiudere", lo scrive il sindaco Mastella al termine di un incontro con il dirigente scolastico, professor Giuseppe Ciampa.

"C'è la piena disponibilità del dirigente, con il quale ho avuto un costruttivo confronto, a proseguire, ma oggi con soli 66 iscritti non sarebbe possibile tenere in vita la scuola Bilingue. Auspico che le iscrizioni aumentino significativamente, così da salvare questo importante presidio educativo che ha formato generazioni di studenti con profitto", chiude il Sindaco Mastella.