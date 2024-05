Via Traiana, convegno e presentazione del nuovo Quaderno dell'Archeoclub A Palazzo Paolo V sugli studi per individuare il tracciato dell’antica via romana

Lunedì 6 maggio, alle ore 17:30, verrà presentato un nuovo libro dell’Archeoclub di Benevento, undicesimo della collana “I Quaderni”, dedicato agli studi sulla via Traiana da parte di Thomas Ashby. L’archeologo inglese, nel 1913, in compagnia di Robert Gardner, compì una ricognizione per individuare il tracciato dell’antica via romana, fatta costruire dall’imperatore Traiano a sue spese, per abbreviare il percorso da Benevento a Brindisi della via Appia. Nel 1916 Ashby pubblicò i risultati di questa ricerca sulla rivista Papers of the British School at Rome.

Nel Quaderno edito dall’Archeoclub, si presenta la prima traduzione in italiano di questo saggio, a firma di Ashby e Gardner, curata dagli allievi della classe III sez. D del Liceo Classico Giannone di Benevento, coordinati dalla docente Elena Intorcia. Hanno contribuito alla realizzazione del lavoro di traduzione i docenti Elena D’Onofrio e Angelo Bosco.

Il convegno di lunedì, organizzato dall’Archeoclub, con il patrocinio del Comune di Benevento e dell’Università del Sannio, vedrà la partecipazione di Giuseppe Ceraudo, dell’Università di Lecce, studioso della via Traiana e componente il comitato scientifico, costituito presso il Ministero della Cultura, per la candidatura dell’Appia a patrimonio dell’Unesco.

Interverranno il sindaco Clemente Mastella e l’assessora alla cultura Antonella Tartaglia Polcini, del Comune di Benevento, il prorettore dell’Università del Sannio Giuseppe Marotta e la dirigente scolastica del Liceo Classico Giannone Teresa De Vito. Le conclusioni saranno affidate alla curatrice del libro, Elena Intorcia che, con la partecipazione delle allieve Fulgida Frattolillo e Carmen Maria Pia Nista, illustrerà il lavoro di traduzione compiuto e le difficoltà per attualizzare uno scritto redatto oltre un secolo fa. A moderare l’incontro si alterneranno Angelo Bosco e Francesco Morante, dell’Archeoclub di Benevento.