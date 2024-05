Perdita idrica a Faicchio, scuole chiuse a Benevento martedì 7 maggio La decisione del sindaco Mastella dopo la chiusura disposta dalla Regione per eseguire lavori

Il sindaco Clemente Mastella ha disposto la la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private e di tutti gli asili nido, per il giorno martedì 7 maggio.

Il provvedimento è motivato dall'aver preso atto di una nota con la quale la Regione Campania ha comunicato la sospensione idrica dalle 21 del giorno 06 maggio 2024 alle 6 del giorno 07 maggio 2024 e fino ad ultimazione dei lavori da eseguire in località Monnerino, nel Comune di Faicchio, ove è stata riscontrata una perdita idrica. Sempre per la giornata del 7 maggio il sindaco demanda altresì ai datori di lavoro degli uffici pubblici e privati, interessati dall’interruzione del servizio idrico, di valutare, in ordine alle proprie capacità tecnico-organizzative e alla possibilità di garantire la fornitura dei servizi pubblici essenziali, l’opportunità di disporre la chiusura degli stessi e raccomanda ai titolari degli esercizi e degli uffici pubblici di osservare scrupolosamente le norme igienico sanitarie, nello svolgimento delle attività, durante il periodo interessato dall’interruzione del servizio idrico.