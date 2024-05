Gesesa: ecco dove mancherà l'acqua dalla serata del 7 maggio nel Sannio Interruzione idrica per una riparazione sulla condotta Biferno. Le zone di Benevento interessate

La Regione Campania ha comunicato che, sulla condotta DN500 del Biferno, è stata riscontrata una perdita idrica nel comune di Faicchio e che, per la conseguente eliminazione della stessa, si rende necessaria la chiusura della condotta in parola al fine di consentire l’intervento di riparazione che verrà eseguito “martedì 07 maggio dalle 21 alle 6 dell'8 maggio e fino ad ultimazione dei lavori”.

Informazioni relative al Comune di Benevento

A decorrere dalle ore 21 di Martedì 07 maggio salvo imprevisti, sarà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti zone:

• Zona Capodimonte IACP e intero quartiere compresa zona di Ponte Valentino (compreso ASI) fino a contrada Saglieta;

• Contrade Coluonni e San Cumano

• Contrade Nord (Francavilla, Bonavita, Lammia, Caprarelle, Imperatore, Roseto, Murata, San Chirico, San Domenico, Acquafredda, Cardoni, Ciofani, Capoiazzo, Corvacchini, Camerelle, Pestecchia, Piano Borea, San Francesco, Spezzacatene, Sponsilli ed Olmeri);

• Zona Torre Palazzo, San Vitale, Contrada Olivola e Sant’Angelo a Piesco;

• Zona San Liberatore e Monteguardia;

• Distretto Via Avellino e traverse, via Perasso e traverse, Piazza Risorgimento e traverse, Via Sandro Pertini, Via Domenico Mustilli, Viale dei Rettori e traverse, via Colle Vaccino fino alla rotonda di San Pasquale e traverse, Piazza Castello e la parte alta del Corso Garibaldi (fino a Piazza Federico Torre), Via Annunziata (dalla Rocca dei Rettori a Via Rampa Annunziata inclusa), Piazza Arechi II e traverse, Piazza Piano di Corte (parte destra in direzione Sant’Agostino), Piazza Vari, Via Michelangelo Schipa;

• Distretto Viale Atlantici e traverse, Viale Mellusi e traverse, Via Calandra e traverse, Via Pietro Nenni e traverse, Via Tommaso Bucciano e traverse, Via Meomartini e traverse fino a Cretarossa, compreso;

• Distretto Pacevecchia (tutta la zona), Via F. Rosselli e traverse, Via Cifaldi e traverse, Via Alfredo Paolella, Viale Aldo Moro e traverse, Via A. Gramsci e traverse, Via Pacevecchia e traverse, fino a contrada Ponte delle Tavole, compreso;

Si precisa che per le contrade di Cancelleria e Piano Cappelle, solo in caso di consumi ordinari, l’erogazione è garantita dalla capacità di compenso del serbatoio “Cancelleria”.

Gesesa ribadisce che per ripristinare la regolare erogazione idrica presso le utenze di Benevento sono necessarie 3-4 ore dal momento della riapertura dell’erogazione da parte dell'azienda. Tale riapertura potrebbe non coincidere con l’orario indicato dalla Regione Campania, in quanto è necessario far fuoriuscire completamente l’aria dalla condotta DN500 ma, soprattutto, è necessario ripristinare un livello dei serbatoi tali da garantire la regolare distribuzione idrica a valle della riapertura delle reti neutralizzando gli effetti dei relativi, ed anche in questo caso, fisiologici forti assorbimenti dalla rete.

Posizionamento delle autobotti

GESESA SpA, nonostante gli orari notturni oltrechè contenuti dell’emergenza idrica, onde attenuare i disagi derivanti dall’interruzione idrica ha predisposto un servizio sostitutivo di autobotti ad uso potabile.

Si prevede quindi un presidio fisso a P.zza Risorgimento area Mercato operativa dalle ore 21:00 del giorno 07.05.24 e fino al completo ripristino dell’erogazione idrica del giorno 08.05.24;

Si prevedono inoltre due autobotti che, a richiesta, alimenteranno i compensi delle utenze sensibili a cui è stata inviata una specifica comunicazione in tal senso.

GESESA ricorda ai cittadini di non eccedere con le eventuali scorte di acqua e di non ridursi a ridosso della chiusura, altrimenti sarà altamente probabile una anticipazione dell’interruzione idrica a causa dello svuotamento dei serbatoi.

Informazioni relative al Comune di Melizzano.

Per il Comune di Melizzano non si prevedono sospensioni in quanto l’erogazione è garantita attraverso l’utilizzo dei volumi di compenso dei serbatoi principali, ad eccezione delle utenze di via Nazionale Torello di Melizzano, in presa diretta sulla condotta regionale, per i quali ovviamente sarà sospesa l’erogazione in coerenza con l’interruzione regionale dalle 21:00 di martedì 7 Maggio alle 6:00 di mercoledì 8 maggio.

Informazioni relative al Comune di Ponte.

Per comune di Ponte si rappresenta che, salvo imprevisti, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 21.00 del giorno 07 maggio in tutto territorio comunale, ad esclusione della zona ASI, zona Piana, via San Dionigi e via Francigena.

Si ribadisce che per ripristinare la regolare erogazione idrica presso le utenze di Ponte è necessaria circa un’ora dal momento della riapertura dell’erogazione da parte di GESESA. Tale riapertura potrebbe non coincidere con l’orario indicato dalla Regione Campania, in quanto è necessario far fuoriuscire completamente l’aria dalla condotta DN500 ma, soprattutto, è necessario ripristinare un livello dei serbatoi tali da garantire la regolare distribuzione idrica a valle della riapertura delle reti neutralizzando gli effetti dei relativi, ed anche in questo caso, fisiologici forti assorbimenti dalla rete.

GESESA ricorda ai cittadini di non eccedere con le eventuali scorte di acqua e di non ridursi a ridosso della chiusura, altrimenti sarà altamente probabile una anticipazione dell’interruzione idrica a causa dello svuotamento dei serbatoi.

Informazioni relative al Comune di Torrecuso.

Il Comune di Torrecuso sarà interessato dall’interruzione dell’adduzione regionale del Biferno unicamente nella zona industriale di Torre Palazzo dove circa 30 utenze vedranno l’erogazione sospesa dalle 21:00 di Martedì 7 maggio alle 6:00 di Mercoledì 8 maggio.