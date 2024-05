Domenica: viaggio e scoperta nei musei di Benevento La musica per sottolineare il patrimonio museale cittadino

Si svolgerà domenica prossima (ore 17) nell’area antistante il Museo “Arcos” il secondo appuntamento “Emozioni di Primavera – Viaggio e scoperta nei Musei di Benevento”. Protagonisti del nuovo incontro musicale “Follow the Music” saranno Davide Aristodemo e Gabriele Aristodemo, in arte "xDaveede" e "Gabexe", un duo folk-rock con una scaletta variegata composta da cult della musica inglese e italiana quali Beatles, David Bowie, Pino Daniele, Lucio Battisti e altri. Nella stessa giornata si esibiranno Alessia Di Maio (voce e mandolino) e Antonio Toto (chitarra classica): due ragazzi di formazione accademica, orientati sulla musica iberica e sul folk tradizionale, che alterneranno un repertorio di flamenco, musica classica e di cantautorato italiano. A renderlo noto sono il dottor Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento, e l’avv. Giuseppe Sauchella, Amministratore Unico di Sannio Europa, Società in house providing della Provincia di Benevento che gestisce e promuove la Rete museale nel capoluogo sannita. L’iniziativa è promossa ed organizzata da “Sannio Europa” in collaborazione con il Forum dei Giovani della Provincia di Benevento e l’associazione fotografica “Officina35MM”.