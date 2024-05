"Seminari scolastici sulla sanità", corso di formazione di 1° soccorso Alle ore 15 presso il Piccolo Teatro Libertà, adiacente il Comando dei Vigili Urbani di Benevento

Il Comune di Benevento, nell’ambito del progetto “Seminari scolastici sulla sanità”, organizzato per l’anno 2023-2024 con la compartecipazione dell’Ordine dei Medici di Benevento, grazie alla disponibilità della Misericordia di Benevento e della Croce Rossa di Benevento, ha organizzato per oggi alle ore 15 presso il Piccolo Teatro Libertà, adiacente il Comando dei Vigili Urbani di Benevento, un corso di formazione sulle manovre di 1° soccorso ed utilizzo dei defibrillatori, con rilascio gratuito di certificazione.

Ad annunciarlo i consiglieri comunali Luca De Lipsis (delegato alla Sanità), Marcello Palladino (delegato all’istruzione), Loredana Iannelli (delegata alle contrade) e Luisa Petrone, presidente commissione consiliare Sanità e Ambiente.

Il corso, a numero chiuso per un massimo di 30 partecipanti, è rivolto esclusivamente al personale delle scuole secondarie che ha aderito al progetto predetto, ossia il liceo Classico “P. Giannone”, l’Istituto di Istruzione secondaria “G. Alberti” ed il liceo scientifico “G. Rummo”.

I Dirigenti delle suddette scuole, hanno fornito al comune di Benevento il nominativo di 10 professori o dipendenti ATA che parteciperanno all’evento formativo. Questi ultimi, una volta che si saranno formati, potranno essere il punto di riferimento nel caso di emergenza sanitaria scolastica per i rispettivi Istituti. Si ricorda che la promozione e l’insegnamento delle manovre di primo soccorso laico rappresenta un altro programma caposaldo dell’amministrazione comunale che, ha già allocato 10 defibrillatori in altrettanti punti nevralgici del comune e che, con questa iniziativa, vuole sensibilizzare ulteriormente la cittadinanza sulle problematiche emergenziali cardio – respiratorie. Le conseguenze, potrebbero essere attenuate solo grazie al rapido intervento del cittadino edotto e formato per svolgere manovre salvavita. Si ringraziano i presidenti della Misericordia di Benevento e della Croce Rossa di Benevento, Angelo Iacoviello e Giovanni De Michele, nonché i loro istruttori, per la disponibilità resa a contribuire, alla formazione del personale scolastico interessato al progetto.