"Educazione emotiva e la didattica cooperativa", convegno a Benevento Organizzato da Io X Benevento. Lectio magistralis dello psicopedagogista e scrittore Stefano Rossi

«Le sfide pedagogiche contemporanee: l’educazione emotiva e la didattica cooperativa» è il titolo del prossimo incontro organizzato dall’associazione “Io X Benevento” che vedrà assoluto protagonista giovedì 9 maggio, alle ore 17:30, presso il Laboratorio pedagogico “Don Lorenzo Milani” lo psicopedagogista e scrittore Stefano Rossi.

Lo studioso, tra i massimi esperti di infanzia e adolescenza del nostro Paese, terrà una lectio magistralis sul metodo della didattica cooperativa (Metodo Rossi), sviluppato dopo 20 anni di ricerca e sperimentazione sul campo. Peculiarità del metodo, che lo distingue dagli altri modelli cooperativi, è la semplicità: grazie a numerosi format cooperativi si potranno realizzare in pochi minuti lezioni cooperative stimolanti, inclusive e coinvolgenti.

Ad oggi sul “Metodo Rossi” sono stati formati più di 50 mila docenti e oltre 500 scuole. La filosofia del Metodo Rossi è proporre la cooperazione, non come semplice “fare insieme”, ma come un più profondo “prendersi cura con empatia” gli uni degli altri. Un approccio ispirato più che all’efficientismo contemporaneo, alla lezione di Don Milani. Il convegno di giovedì, organizzato dall’associazione “Io X Benevento”, in collaborazione con “Cesvo Lab”, “Un senso per la vita” e la parrocchia di “San Modesto”, vedrà la partecipazione di Giuseppe Schipani, presidente dell’associazione “Io X Benevento”, don Leonardo Lepore, parroco della chiesa di “San Modesto”, Maria Cristina Aceto, direttrice Csv Irpinia Sannio, Marcello Palladino, consigliere comunale e delegato all’Istruzione per il Comune di Benevento, Giovanni Galano, Garante dell’infanzia della Regione Campania, e Clemente Mastella, sindaco di Benevento.

L'associazione “Io x Benevento” svolge la propria attività di promozione sociale fin dal 2008, occupandosi di problemi di pubblico interesse riguardanti la città di Benevento e mirando a promuovere valori culturali, di solidarietà e aggregazione sociale. Partendo dal rione Libertà e zone limitrofe, l’associazione guidata da Schipani intende creare una rete di intelligenza educativa capace di affrontare le sfide evolutive di questa generazione. Una Comunità Educante capace di contrastare le disuguaglianze, le varie forme di devianza, di degenerazione e di costruire nel territorio opportunità che permettano a tutti i ragazzi di sentirsi dentro ad un percorso di crescita collettiva, legata al proprio quartiere e alla propria città.