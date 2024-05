Un expo dei giovani su ambiente e futuro Venerdì giovani Portavoce dell'Ambiente pronti a celebrare la "Restituzione alla Città di Benevento

I Giovani Portavoce dell'Ambiente pronti a celebrare la "Restituzione alla Città di Benevento".

Un expo dei giovanissimi su ambiente e futuro per una città più ecosostenibile.

Venerdì 10 maggio dalle ore 9:00 nello storico Palazzo Paolo V avrà luogo l’incontro speciale di restituzione alla città, dove giovani studenti, a seguito della partecipazione al progetto "Giovani Portavoce dell'ambiente" finanziato dall'unione europea e portato avanti dall'associazione DOT, presenteranno i risultati dei loro progetti e condivideranno le loro esperienze e le loro idee con uno sguardo più attento all’ambiente della provincia di Benevento.

“Abbiamo scelto la parola Restituzione per l’evento, ma cosa significa? L’intento è quello di restituire alla città dei ragazzi pronti a prendersi cura del già fragile tessuto ecologico.” scrive Paolo Meoli, presidente dell’Associazione.

Saranno più di 100 i giovani presenti alll’evento, e l’invito è esteso alla cittadinanza tutta. Lo scopo della giornata è quello di mostrare come i giovani di Benevento stanno trasformando le loro idee in azioni concrete per un ambiente più sano e sostenibile.

Sarà dedicato anche un ampio spazio al confronto e scambio di idee con la comunità cittadina presente.

“Stiamo organizzando questa giornata con la voglia di offrire voce ai giovani, i quali saranno i diretti interessati del prossimo, sfidante e complicato, futuro; ma anche un ponte per un dialogo intergenerazionale con chi rappresenta il presente e agisce per scelte che impatteranno negli anni a

venire”