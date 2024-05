Detenuti: il Garante Ciambriello presenta la relazione annuale 2023 "Fotografia impietosa: questi numeri devono spingere a rendere il carcere più umano"

In data 8 maggio 2024, ore 10:30, presso il Consiglio regionale della Campania – Isola F13 del Centro direzionale di Napoli (Aula “G. Siani”), si terrà la presentazione della “Relazione annuale 2023”, elaborata dal Garante campano delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale Samuele Ciambriello, in collaborazione con l’Osservatorio regionale sulla vita detentiva.

Interverranno il Presidente del Consiglio regionale della Campania on. Gennaro Oliviero, la Presidente del Tribunale di Sorveglianza dott.ssa Patrizia Mirra e il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà Prof. Felice Maurizio D’Ettore.

Così il Garante Ciambriello: “Il carcere oggi in Italia è una fotografia impietosa: sovraffollamento, presenza di detenuti con doppia diagnosi, assenza di psichiatri e psicologi, tasso di suicidi 20 volte superiore a quello delle persone libere. Le incertezze e le resistenze al cambiamento inducono il nostro sistema penitenziario a dover affrontare diverse e forti criticità.

I numeri sul carcere devono servire non solo a prendere consapevolezza delle condizioni in cui versano questi luoghi di privazione della libertà personale, ma anche ad aiutarci a renderlo più umano, dignitoso e costituzionale”.