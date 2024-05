Aree interne, la sfida continua. Alta velocità ferroviaria è reale opportunità Arcivescovo Accrocca: treni e connessioni veloci per il futuro dei giovani. Pochi i sindaci presenti

“Alta velocità: partire, tornare…forse restare” il titolo del quinto Forum delle Aree Interne che da questa mattina e fino a domani si terrà presso il Centro “La Pace” di Benevento.

Un appuntamento annuale creato dall'arcivescovo di Benevento Felice Accrocca cinque anni fa e che anno dopo anno ha assunto un'importanza sempre maggiore con la presenza di esponenti di Governo, vescovi arrivati da tutta Italia con in testa il presidente della Cei, il cardinale Matteo Maria Zuppi che negli anni scorsi ha portato il suo fondamentale contributo all'obiettivo del Forum: trovare soluzioni contro lo spopolamento delle aree interne ed offrire spunti anche alla Politica per lo sviluppo. Non un grido di allarme, ma anche un monito alle responsabilità di ciascuno: dagli amministratori alla Chiesa, alla Politica, alla società civile. Tutti insieme per aiutare i giovani.

Per l'edizione 2024 del Forum ospite questa mattina l’amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana, Gianpiero Strisciuglio.

“Una riflessione sulla velocità, come quella ferroviaria ma anche sulla velocità digitale. Due velocità essenziali per il nostro territorio” ha rimarcato l'arcivescovo Accrocca in apertura dei lavori. "Velocità che dovrà contrastare la lentezza che ha isolato il nostro territorio per scelta di qualcuno. Una situazione che ora ci condanna ad un lento stillicidio. Dobbiamo collegare il territorio al resto della nazione altrimenti la nostra terra muore” ha poi rimarcato il Pastore della Chiesa beneventana. Un territorio “che ha ricchezze culturali, storiche e ambientali e dell'enogastronomia ma che non riesce ancora a proporsi in maniera valida in termini di sviluppo turistico. Su questo dobbiamo riflettere” ha poi concluso monsignore Accrocca che da ormai cinque anni chiede anche all apolitica di fare la propria parte per i giovani “che domani – ha annunciato l'arcivescovo Accrocca – ci illustreranno le loro proposte”. Giovani studenti – presenti quelli dell'Alberti e di altri istituti del Sannio - che hanno seguito la prima mattinata di confronto".

Un confronto che ha avuto come protagonista il numero uno di Rete ferroviaria italiana, Gianpiero Strisciuglio che ha parlato della nuova linea in corso di realizzazione Napoli – Bari che in concreto accorcerà le distanze tra aree interne e zone costiere e unirà il Tirreno con l'Adriatico. “Tutti i cantieri sono attivi e si lavora in maniera veloce e sicura” ha assicurato l'Ad di Rfi. “Un'opera fondamentale ed importantissima – ha rimarcato l'ingegnere Strisciuglio -. Già dal prossimo anno si avranno dei rilasci per la prima tratta. Opera fondamentale per il Mezzogiorno che è un'occasione importante anche per la rete logistica con una capacità di trasporto merci alta”.

Alta velocità – capacità ferroviaria che già dai primi mesi del 2025 potrebbe restituire una prima tratta che accorcerà i tempi di percorrenza tra Napoli e Benevento.

Oltre all’A.D. di Rete Ferroviaria Italiana alla due giorni anche i responsabili Comunicazione e Sostenibilità di Open Fiber, Fabio Melia e Giulia Ritondale, che si soffermeranno su banda larga e fibra ottica nelle realtà più emarginate. Sarà proposto per le aree sannito-irpine il progetto “South Working – Lavorare dal Sud”.

Pochi i sindaci presenti al Forum come ha anche sottolineato il Prefetto di Benevento, Carlo Torlontano: “Questa è un'iniziativa voluta dalla Chiesa ma che coinvolge tutti e dispiace vedere che i sindaci presenti non sono tanti. Partire, tornare…forse restare il titolo del Forum - ha ricordato il Prefetto Torlontano -. Penso che restare sia la scelta più difficile ma sicuramente quella che va fatta perchè il Sannio è un territorio che ha forti possibilità di sviluppo ma che ha sempre dovuto far ei conti con un freno: la mancanza di infrastrutture. Ora la nuova linea ferroviaria in costruzione sicuramente sarà un'occasione in più di sviluppo per i giovani”.

Presente al Centro 'La Pace' il sindaco di Benevento Clemente Mastella che ha messo in evidenza come lo spopolamento sia dato “anche per la scelta, spesso di comodo delle giovani coppie, di non fare figli.

I figli non si fanno più e questo accade un po' ovunque. Giusta la spinta di andare, di scoprire nuovi orizzonti per i giovani, ma noi dobbiamo saper creare le condizioni per farli tornare”.