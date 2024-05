Tagli sanità: sindaci del Sannio dalla Morgante. "Impegno certo per Sant'Agata" Vertice a Benevento. Il pronto soccorso del Sant'Alfonso resta attivo ma mancano medici

Un segnale di distenzione e la possibilità di lavorare insieme per il territorio. Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, riassume il senso dell'incontro con il direttore generale dell'ospedale San Pio di Benevento, Maria Morgante.

Un vertice in programma questa mattina, a cui hanno preso parte anche i sindaci di Sant'Agata dei Goti, Salvatore Riccio, di Apice, Angelo Pepe, di Dugenta, Clemente Di Cerbo, di Frasso Telesino, Pasquale Viscusi

E di Limatola, Domenico Parisi.

Una schiarita dopo l'incontro di un paio di settimane fa convocato al Comune di Benevento per affrontare le problematiche dell'ospedale Sant'Alfonso Maria de Liguori di Sant'Agata e in particolare la paventata chiusura del pronto soccorso per le ore notturne. Incontro a cui la Morgante non aveva preso parte scatenando l'ira dei primi cittadini che avevano minacciato azioni clamorose pur di ottenere un confronto.

"Quella di oggi è una pagina di collaborazione istituzionale" spiega ancora Mastella.

"L'ospedale di Sant'Agata non subirà ulteriori tagli e rimarrà attivo il prezzo pronto soccorso" prosegue il primo cittadino di Benevento dettagliando "Sono stati oltre 12mila gli accessi al PS dall'inizio del 2023. Comprendiamo le oggettive difficoltà legate alla carenza di personale. Basti dire che sei soli 60 medici reclutati attraverso il concorso regionale nessuno arriverà nel Sannio".

Fa poi appello ai medici perché scelgano Sant'Agata dei Goti e aggiunge "Le responsabilità delle carenze in sanità non sono solo da ricercare nell'operato della Regione ma anche del Governo che spende troppo poco per il settore. Una situazione che potrebbe peggiorare se passasse l'autonomia differenziata. La riforma potrebbe mettere in pericolo anche l'ospedale di Benevento".

"Nonostante le difficoltà organizzative la dirigente Morgante ci ha assicurato il suo impegno nel coprire i turni per tenere attivo il pronto soccorso del Sant'Alfonso anche dopo il 12 maggio" ha rimarcato il sindaco di Sant'Agata Salvatore Riccio "apprezziamo questo impegno e siamo soddisfatti. Domani, dunque, non si terrà l'assemblea dei sindaci sul tema grazie a questa rassicurazione precisa".