Il sindaco Mastella ha incontrato delegazione famiglie della scuola Bilingue Nei prossimi giorni sarà organizzata un'assemblea con tutti i genitori per discutere della chiusura

"Ho incontrato stamane al Comune una delegazione di genitori della Scuola primaria bilingue di Benevento: è stato un colloquio sereno e costruttivo. Ho ribadito che è necessario un impegno corale per impedire la chiusura di questo fondamentale e prezioso presidio formativo", lo scrive in una nota il sindaco Clemente Mastella. "Organizzeremo un assemblea con le famiglie a Palazzo Paolo V per definire le modalità più efficaci per impedire la chiusura della scuola: intanto rinnovo l'appello alle famiglie per incrementare il numero degli iscritti", conclude il sindaco Mastella.