Cinquant'anni di Comunità Montane, eventi per rilanciare Ente del Fortore Spina: riflessione su ruolo e funzioni il cui indebolimento è coinciso con fragilità del territorio

La Giunta Esecutiva della Comunità Montana del Fortore, in considerazione della ricorrenza del cinquantenario della nascita delle Comunità Montane, istituite in Campania con la Legge Regionale n. 3 del 14 gennaio 1974, ha provveduto ad emettere apposita delibera per istituzionalizzare ed organizzare eventi celebrativi da svolgere nel corso dell'anno solare.

“Intendiamo utilizzare la ricorrenza - ha affermato il presidente Zaccaria Spina - per rilanciare a livello regionale la necessità di procedere ad una rivisitazione dell'ente comprensiva di riperimetrazione dei confini viste le numerose istanze di tanti comuni, e avviare una profonda riflessione su ruolo e funzioni, il cui indebolimento nel tempo, è coinciso, purtroppo, con l’aumento della fragilità del territorio sia dal punto di vista economico, che sociale, occupazionale e infrastrutturale. “Per rendersi contro della valenza di questi organismi intermedi - ha incalzato il presidente Spina - basta guardare a quelle Regioni in cui le Comunità Montane non sono state mantenute con l'aumento di una serie di svantaggi per comuni e province. Questi enti potrebbero diventare un vero e proprio scudo nell’ossatura della Regione a difesa e salvaguardia delle aree interne e dei territori dei comuni montani”.