Esumazioni ed estumulazioni: operazioni prorogate al 31 maggio 2024 Interessati dovranno prendere contatto con l’ufficio Servizi Cimiteriali di via del Pomerio

Il Comune di Benevento annuncia che con ordinanza sindacale le operazioni di esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie all'interno del cimitero comunale sono state prorogate al giorno 31 maggio 2024.

A riguardo i cittadini interessati dovranno prendere contatto con l’ufficio della U.O. Servizi Cimiteriali, sito in Via Del Pomerio – Pal. Ex Impregilo, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni. Per le salme i cui atti di concessione sono giunti a scadenza, in mancanza di indicazioni da parte degli eredi, si procederà d’ufficio all’esecuzione delle suddette operazioni cimiteriali.