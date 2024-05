Benevento. Al via Giornate di valorizzazione patrimonio culturale ecclesiastico Da sabato visite al Museo Diocesano sulle note del canto beneventano: ecco come prenotare

Dall’11 al 19 maggio si svolgerà l’edizione 2024 delle Giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico, patrocinate dall’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della Conferenza Episcopale Italiana. Il tema di questo anno: XL Concordato. 40 anni per la “promozione dell’uomo e il bene del paese”. Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto. La revisione del Concordato e l’introduzione dell’8xmille alla Chiesa cattolica hanno offerto la base per una rinnovata collaborazione e la costruzione di intese, accordi e servizi di promozione della cultura al servizio del Paese. L’Ufficio diocesano per la Cultura e i Beni culturali dell’Arcidiocesi di Benevento d’intesa con la Fondazione “Benedetto Bonazzi” ETS nell’occasione ha approntato le seguenti iniziative:

Sabato 11 maggio 2024, ore 16.00-17.15: Visita al Museo diocesano sulle note del canto beneventano con l’archeologo Giannicola Barone e il Coro “Santa Cecilia”, diretto dal M.° dott. Davide Gagliardi

Martedì 14 Maggio 2024, ore 16.00-17.30: Al Museo diocesano e alla Biblioteca Capitolare testimonianze del card. Vincenzo Maria Orsini nel III centenario dell’elezione al soglio pontificio con il direttore mons. prof. Mario Iadanza

Venerdì 17 Maggio 2024, ore 16.00-17.30: Al Museo diocesano e alla Biblioteca Capitolare testimonianze del card. Vincenzo Maria Orsini nel III centenario dell’elezione al soglio pontificio con il direttore mons. prof. Mario Iadanza

Sabato 18 Maggio 2024, ore 16.00-17.15: Visita al Museo diocesano sulle note del canto beneventano con l’archeologa dott.ssa Lucia Rita Pisano e il Coro Santa Cecilia, diretto dal M.° dott. Davide Gagliardi.

Note logistiche

-La partecipazione ad ogni singolo evento richiede la prenotazione tramite telefono al n. 0824-323345, cellulare al n. 371-1951770 o mail agli indirizzi infofondazione@fondazionebonazzi.it; beniculturali@diocesidibenevento.it

-L’appuntamento è fissato sotto i portici del Palazzo arcivescovile dinanzi al Bar Orsini alle ore 15.50.

-Nelle occasioni è prevista una raccolta fondi per sostenere le attività della Fondazione “Benedetto Bonazzi” ETS.