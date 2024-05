Rosita Galdiero: "Estranea ai fatti: confido nella giustizia" La sindacalista: "Mi autosospendo da ogni incarico sindacale per Fiom e Cgil"

Rosita Galdiero, sindacalista sannita, interviene in merito alla vicenda che nelle ultime ore l'ha vista protagonista: " Ho appreso da alcune agenzie di stampa che sarei stata rinviata a giudizio per aver confezionato materialmente le minacce subite dalla mia persona nel corso degli ultimi due anni.

Nel dichiararmi estranea a fatti che a mezzo stampa mi vengono attributi, confido nella giustizia per l'accertamento della verità.

Per quanto sopra, per tutelare fin d'ora la mia onorabilità e quella della mia organizzazione, la Fiom e la Cgil, e per meglio difendermi dalle odiose accuse che mi sono state rivolte intendo sospendermi da ogni incarico sindacale fintanto che i fatti vengano chiariti."