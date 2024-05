A Benevento una giornata dedicata alla narrativa per ragazzi sul tema dei nonni Martedì 14 maggio, in Biblioteca comunale, per la rassegna “Maggio dei Libri

Martedì 14 maggio, la Biblioteca comunale di Benevento, nell’ambito della rassegna “Maggio dei Libri” e del progetto-azione “Benevento LibrAria”, dedica una giornata alla narrativa e all’illustrazione per ragazzi sul tema dei nonni, per presentare il grande progetto del Bologna Ragazzi Award, condiviso e sostenuto dal Comune di Benevento (Assessorato alla Cultura e alle Biblioteche), diretto alla ricerca e alla raccolta per la promozione della lettura dei libri e degli albi illustrati di tutto il mondo che vedono nonni e nipoti protagonisti insieme in un dialogo ai “con-fini” delle relazioni umane.

All’incontro mattutino con le scuole, in programma alle ore 11:00, presso l’Hortus Conclusus, e alla presentazione pomeridiana, con inizio alle 16:00, nella sede di Palazzo Paolo V, parteciperanno Grazia Gotti (Accademia Drosselmeier e Bologna Children’s Book Fair, ideatrice e promotrice del Progetto), Nicoletta del Giudice (editrice napoletana, fondatrice e direttrice de “il Gatto verde Edizioni”, un progetto editoriale diretto a promuovere la diffusione tra i bambini della cultura della sostenibilità) e Giovanni Colaneri (giovane e affermato autore e illustratore di libri e albi per ragazzi, pluripremiato in Italia e all’Estero), con gli aderenti al Patto Locale per la Lettura e, in particolare, con l’associazione per i diritti degli anziani A.D.A.

Nella presentazione del Catalogo, che racchiude e descrive i titoli e i temi dei 100 libri donati alla Biblioteca cittadina, in mostra dal 14 al 24 maggio, Elena Pasoli (direttrice della Bologna Children’s Book Fair) sottolinea i punti nevralgici del progetto: “La vita famigliare, la memoria dei propri cari, la vicinanza, il rovesciamento degli stereotipi, la cosiddetta “quarta età” messa in scena per la prima volta. Temi interessanti narrati da straordinari artisti del visivo in ogni cultura, a Est come a Ovest del mondo, a Nord come a Sud. Una collezione di titoli di grande qualità trova dimora in una biblioteca pubblica a due passi dall’Arco di Traiano, una testimonianza del nostro Passato. [...] Benevento è una città che ci lega alla Tradizione ma guarda al futuro, alla diversità culturale, linguistica, visiva. E al tempo stesso all’uguaglianza: siamo tutti uguali quando siamo nonne e nonni, bambine e bambini”.

Parole che rappresentano un invito a tutti gli interessati a vivere, a Benevento, dal 14 maggio al 24 maggio 2024, un’esperienza unica di condivisione e promozione della cultura della lettura, per accedere agli spazi sconfinati di vita e di relazione che un buon libro, sapientemente selezionato, è in grado di dischiudere.