Rifacimento istituto Alberti, associazione IOXBenevento sollecita tavolo tecnico La richiesta al Prefetto e al Presidente della Provincia

"Nell’ambito delle segnalazioni ricevute da tanti genitori degli alunni che frequantano l’Istituto di Istruzione Superiore “G. Alberti”, nel registrare la delusione e l’indignazione delle famiglie in merito alle proposte manifestate in sede di riunione con i tecnici della provincia di Benevento, chiede un immediato intervento delle figure istituzionali e tecniche preposte affinchè si possa valutare meglio ogni opportunità e possibilità relativamente all’avvio dei lavori di edilizia scolastica e all’organizzazione della sistemazione della Comunità scolastica".

Così l’Associazione Io X Benevento sulla questione sollevata dalla comunità scolastica dell'Istituto Alberti che dovrà essere demolito e ricostruito.

"In un periodo già così tanto difficile - prosegue l'associazione - che caratterizza la vita dei giovani, in termini di abbandono scolastico, povertà educativa e di malessere generale, diventa significativo invocare buon senso e pensare bene per trovare delle adeguate soluzioni non solo per ciò che riguarda la ricostruzione e/o la ristrutturazione degli ambienti scolastici che meritano evidentemente la dovuta attenzione ed il rispetto delle procedure per non compromettere i finanziamenti ottenuti, ma diventa fondamentale cercare di limitare quanto più possibile i disagi che ovviamente ne scaturiscono.

Che debba esserci comprensione, disponibilità per cooperare da parte di chi organizza e pratica l’offerta formativa è assodato e tale disponibilità è stata manifestata da sempre in tutte le riunioni, ma anche la parte tecnica amministrativa istituzionale dovrebbe probabilmente garantire la stessa configurazione del percorso che dal principio ha caratterizzato le valutazioni di trasloco e sistemazione. Un eventuale cambio di decisione da parte dei tecnici della Provincia, relativamente ai traslochi e alla sistemazione degli alunni delle scuole interessate, come quello prospettato nell’ultima riunione, non trova alcuna motivazione valida e rischierebbe di alimentare un tumultuoso malumore che oggettivamente contribuirebbe non solo a compromettere il rendimento scolastico dei ragazzi ma sicuramente anche il loro stato emotivo già ampiamente messo sotto pressione anche dalla pandemia. Pertanto, Io X Benevento, chiede al Prefetto ed al Presidente della Provincia di convocare un tavolo tecnico, coinvolgendo i tecnici preposti, i DS, le associazioni che rappresentano i genitori degli alunni e il

comune di Benevento anche se non competente in merito ai lavori da eseguire ma sicuramente interessato

a tutelare la qualità della vita scolastica dei propri cittadini".