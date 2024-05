Successo del Liceo Guacci all’International Music Competition Cardaropoli La competizione al Palazzo De Simone di Bracigliano in provincia di Salerno

Grande successo per il Liceo Musicale G. Guacci di Benevento che si è distinto alla VII edizione dell’ “International Music Competition – Francesco Cardaropoli” svoltosi l’8 e il 9 maggio presso il Palazzo De Simone di Bracigliano in provincia di Salerno. La manifestazione ha l’intento di sviluppare l’incontro tra i giovani e la musica, in un clima di scambio culturale e di crescita formativa.

Gli allievi del liceo beneventano si sono esibiti nelle categorie Solisti (Canto, Pianoforte, Flauto e Chitarra) e Musica da camera (Duo di chitarra e violino) conseguendo risultati brillanti e il plauso delle commissioni che si sono complimentate con i docenti e gli allievi per l'alto livello delle performance musicali e per la rilevante presenza scenica. Per la categoria Solisti hanno partecipato: Valentina Pia Parziale (classe di canto); Paolo Capriello (classe di chitarra); Francesca Iorio (classe di flauto); Marika Criscuolo, Angelo Pio De Iorio; Anthony Di Pietro, Francesca Pia Di Rubbo, Federica Fallarino, Alessia Leonardis, Chiara Maio, Giovanni Martucci, Denis Marian Mustata, Lorenzo Piteo, Joseph Ricci, Maria Lourdes Romano, Umberto Russo e Clara Tontoli

(classe di pianoforte).

Per la categoria Musica da Camera, invece, si sono esibiti: Francesca Pia Di Rubbo e Clara Franco (duo di violino); Paolo Capriello e Christian Maria Galluccio (duo di chitarra); Il successo dei giovani musicisti è frutto di studio e sacrificio e della guida sicura dei docenti che li hanno accompagnati in questo meraviglioso viaggio. In particolare, i professori Luigi Abate (violino); Adele Bancale (pianoforte), Elvira Campanile (pianoforte), Debora Capitanio (pianoforte), Sergio Casale (flauto), Irma Culicigno (canto) e Antonio Passaro (chitarra), che insieme alla Dirigente scolastica Giustina Anna Gerarda Mazza, hanno espresso vivo compiacimento e soddisfazione per i

lusinghieri risultati ottenuti e l'impegno profuso da tutti i ragazzi in questa significativa esperienza formativa.