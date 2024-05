Parco Regionale del Taburno Camposauro, ecco la nuova giunta Il presidente Caturano: "Un momento di svolta dopo il commissariamento. Ora c'è da lavorare"

La Giunta dell'Ente Parco Regionale del Taburno Camposauro si è formalmente insediata ieri pomeriggio presso la sede di Palazzo Caporaso a Cautano.

A comporre il braccio esecutivo, oltre il presidente Costantino Caturano, sono: Giacomo Buonanno, sindaco di Moiano, Robertino Vetrone, amministratore del comune di Cautano, Armando Ciardiello, rappresentante di Legambiente Campania, e Gerardo dell'Orto, direttore di Coldiretti Benevento.

Durante la prima riunione, sono state delineate e votate all’unanimità le linee programmatiche e strategiche dell'Ente, per i prossimi cinque anni. È stata inoltre deliberata la volontà di proseguire il percorso di candidatura dell’area protetta all’ottenimento del riconoscimento Unesco Global Geopark.

Una scelta, come sottolineato nel corso della giunta, che riflette l'impegno dell'Ente Parco nel valorizzare le ricchezze geologiche e ambientali dell'area, con l'obiettivo di renderla una delle aree protette della regione più ambite sotto il profilo turistico.

Al termine della riunione, il Presidente Caturano, ha commentato: "Questa prima convocazione della Giunta segna un momento di svolta, poiché rappresenta il primo passaggio dalla fase di commissariamento all'inizio di una gestione politica ordinaria. Finalmente l'attività istituzionale dell’Ente Parco entra in una nuova fase. Ci aspetta un lavoro impegnativo, ma altrettanto stimolante, per garantire la tutela e la valorizzazione di una delle aree protette più belle della Campania, in collaborazione con i comuni e le associazioni del territorio. Sono convinto che grazie all’esperienza di tutti i membri della Giunta, questo obiettivo si potrà raggiungere entro la fine del mandato politico".