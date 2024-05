#CURIAMOCIDINOI di Fp Cgil, la Sanità pubblica raccontata dai suoi lavoratori Il 17 maggio due tappe nel Sannio del camper per "costruire la sanità che vogliamo"

Toccherà anche la provincia di Benevento la campagna nazionale “Sanitari, curiamoci di noi promossa dalla FP CGIL per raccontare la Sanità dal punto di vista di medici e infermieri. Tappa campana, dal 13 al 17 maggio, con il segretario nazionale Michele Vannini.

Un viaggio attraverso la sanità che siamo per costruire la sanità che vogliamo” promossa dalla Funzione Pubblica Cgil. Una campagna di ascolto del territorio e un percorso, che si articolerà nei prossimi mesi su tutto il territorio nazionale, a difesa dei diritti di lavoratrici e lavoratori della sanità e per sollecitare investimenti su professionalità e prospettive di un comparto fondamentale per i cittadini e il Paese.

Alla presenza del segretario nazionale Fp Cgil Michele Vannini, di Alfredo Garzi Cosentino, segretario regionale e territoriale Fp Cgil e Antimo Morlando segretario sanità pubblica Fp Cgil regionalei, si terrà il tour per le province campane.

Il Tour si concluderà a Benevento il 17 maggio con due appuntamenti. Il primo presso il Distretto Sanitario ASL di Montesarchio dove sarà tenuta un’assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori dell’azienda alla presenza degli esponenti della Cgil funzione pubblica nazionale, regionale e dei rappresentanti locali (il segretario provincale e i delegati della sanità pubblica e privata). Successivamente il camper arriverà presso l’AORN San Pio e sosterrà nei pressi del parcheggio interno dell’azienda, spazio antistante padiglione San Pio lato ingresso Via Delcogliano, dove in un assemblea pubblica si discuterà di salute e sanità, si incontreranno cittadini e lavoratori per discutere sui temi riguardanti le criticità della sanità territoriale, dell’importanza del rilancio del SSN, delle mobilitazioni in programma per rendere esigibile l’art. 32 della Costituzione Italiana ovvero il diritto alla salute.

Nell’appuntamento presso l’ospedale San Pio sarà organizzato anche un punto raccolta firme per la campagna referendaria indetta dalla CGIL sulle tematiche del lavoro. Presente all’importante appuntamento, per accogliere il camper della FP CGIL nazionale e i segretari regionali, sarà la segreteria provinciale della funzione pubblica di Benevento e della Camera del lavoro.