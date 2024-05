Mastella: Pics modello brillante e concreto, Regione ha assegnato più risorse "Certificata nostra efficienza nella spesa e nella realizzazione. Ringrazio vicesindaco De Pierro"

"Il programma Pics è stato un brillante modello di pianificazione e concretezza operativa di quest'Amministrazione. La Regione, dopo aver preso atto della chiusura di tutti i 13 interventi, assegnerà al Comune di Benevento risorse aggiuntive pari a 3,7 milioni di euro, come è stato recentemente formalizzato in un tavolo tecnico che si è svolto nelle scorse ore a Napoli", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"Programmeremo nuovi interventi per l'Agenda '21-'27 e continueremo nell'opera di miglioramento e valorizzazione della città. La Regione ha certificato la nostra efficienza nella spesa e nella realizzazione. Ringrazio il vicesindaco delegato ai Pics Francesco De Pierro, il presidente della Commissione Pics Antonio Picariello e i consiglieri di maggioranza, i dirigenti Antonio Iadicicco e Maurizio Perlingieri e i tecnici per aver lavorato in maniera puntuale e prolifica. Tredici interventi hanno valorizzato e illuminato posti dimenticati e alcune delle meraviglie della città: dall'Hortus all'area dell'Arco di Traiano, dalle Mura Longobarde al Museo Diocesano fino a quel gioiello di welfare che sarà la Casa di Jonas. Sabato 18 maggio a mezzogiorno, la riapertura ufficiale del Teatro De Simone sarà una ulteriore tappa di questo percorso fatto di concretezza e bellezza", conclude il sindaco Mastella.