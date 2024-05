Una piazza per Rossella Catillo: Benevento ricorda l'educatrice scomparsa Una celebrazione sentita e toccate ma ricca di momenti di gioia

Non una celebrazione triste ma un momento di gioia. Si è deciso di ricordare così la giovane Rossella Catillo, prematuramente scomparsa 13 anni fa. Lo hanno fatto i suoi compagni dell'azione cattolica, la famiglia, gli amici, i colleghi di lavoro ma anche l'amministrazione comunale che a lei ha intitolato il piazzale antistante l'istituto comprensivo Moscati in via Grimoaldo Re.

Insegnava lì la giovane educatrice che tanto impegno profondeva anche nelle attività dell'azione cattolica di cui era responsabile.

L'evento, infatti, è coinciso con la Giornata degli Incontri appuntamento che conclude l'anno associativo dell'Azione Cattolica.

E ancora la consegna della ‘Borsa di studio Rossella Catillo’ istituita dalla famiglia della giovane. E alla manifestazione hanno preso parte il sindaco Clemente Mastella, l’arcivescovo Felice Accrocca, il parroco del quartiere don Pompilio Cristino, l'assessore all'Urbanistica Molly Chiusolo, la dirigente dell'Istituto Moscati, Ernestina Cassese.

Sotto il dolce sorriso di Rossella musica, balli, giochi e animazione una vera festa di gioia come quella che lei portava sempre con sè.