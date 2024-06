Nuovo volto a Piazza Pacca: il video In attesa dell'inaugurazione di venerdì le 'scoperte' attirano curiosi e turisti

C'è attesa per il nuovo volto di Piazza Cardinal Pacca a Benevento. Il progetto realizzato grazie ai Pics per il front office turistico è stato tra i più contestati e probabilmente travagliati di quelli realizzati in città. Non sono mancate le sorprese restituite dagli scavi condotti prima della installazione.

E non mancano neanche in questa parte finale. Piazza Pacca ha completamente cambiato volto dopo l'abbattimento del muro a margine della piazza che ha notevolmente ampliato la zona in collegamento con i vicoli del quartiere Triggio.

Nuova luce alla zona con uno sguardo del tutto inedito sulla preesistente cinta romana, probabilmente appartenente al complesso delle antiche terme. L'area ospita anche i resti dell'antico monastero di San Pietro delle Monache, una fondazione benedettina femminile di Benevento attestata con sicurezza a partire dall'XI secolo e soppressa definitivamente nel 1865. Le sue strutture finirono poi distrutte dai bombardamenti del 1943.

E non serve dire che l'area, che sarà inaugurata ufficialmente venerdì sera, è già diventata nuova meta di appassionati.