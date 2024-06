La Borsa di Studio "Carlo Mazzone Global Teacher Prize", ecco i vincitori FOTO - Mazzone: costruire innanzitutto il presente prima del futuro. Grazie a Ranjitsinh Disale

Questa mattina nell'aula magna dell'Istituto tecnico industriale “Lucarelli” di Benevento la consegna delle borse di studio “Carlo Mazzone”, il professore sannita selezionato come finalista del Global Teacher Prize 2020 e rientrato in quell'anno tra i dieci professori più bravi del mondo. Con il premio in denaro il prof, di Ceppaloni, in servizio presso l'istituto Industriale di viale San Lorenzo, decise in quell'occasione di devolvere una somma annuale a giovani studenti meritevoli della Campania.

"Il Global Teacher Prize, promosso dalla Varkey Foundation, partner dell’UNESCO Task force on teachers for Education 2030, giornalisticamente noto come il Nobel dei docenti, assegna ogni anno un Premio di un milione di dollari a un insegnante che ha contribuito in maniera eccezionale allo sviluppo della propria professione, ispirando non soltanto gli studenti, ma l’intera comunità nella quale operano.

Il professore Carlo Mazzone, docente di Informatica grazie alla generosità del vincitore Ranjitsinh Disale che ha diviso il proprio premio con gli altri finalisti, ha avuto la disponibilità in denaro di 55.000 dollari che annualmente mette a disposizione per le borse di studio.

Aderendo allo spirito del Global Teacher Prize, che vuole esaltare l’importanza dell’educazione come speranza per la creazione di un mondo migliore dando l’opportunità a tutti i bambini e giovani del Pianeta di avere un’educazione di valore, il professore Mazzone, in comunione di intenti con l’intero ITI “Lucarelli”, con l’USR Ambito Territoriale di Benevento, con il patrocinio del Comune di Benevento, della Provincia di Benevento e della Regione Campania, ha voluto creare una specifica Borsa di Studio.

La Borsa di Studio dal titolo “Carlo Mazzone Global Teacher Prize”, giunta ormai alla terza annualità, è un premio in denaro destinato a dieci alunni delle classi terminali del secondo ciclo di istruzione superiore che si siano particolarmente distinti per aderenza allo spirito del Nobel dei docenti.

Presenti alla cerimonia, ovviamente il prof Carlo Mazzone che ha messo l'accento sull'importanza della formazione non solo in ambito didattico e di “aver avuto la possibilità grazie a Ranjitsinh di poter premiare studenti selezionati in tuttala regione”; la dirigente dell'istituto, Maria Gabriella Fedele che ha invece rimarcato l'orgoglio di ospitare nella scuola da lei diretta una manifestazione così importante che “volge lo sguardo alle nuove generazioni. Grazie all'iniziativa del professore Mazzone, cerchiamo di rendere migliorare il curriculum di vita dei nostri studenti e non solo nello studio, ma nella vita come persone e sviluppare quelle competenze e capacità per poter meritare il riconoscimento che non si può limitare solo alla didattica. Oggi serve la formazione, di istruzione e sviluppo delle cosiddette competenze trasversali”.

“Bisogna studiare e voglio ringraziare il professore Mazzone per donare agli altri quello che lui ha ricevuto in dono” le parole del sindaco Clemente Mastella che ha salutato gli ospiti e gli studenti premiati arrivati a Benevento con le loro famiglie.

Collegata da remoto l'assessore regionale Armida Filippelli. Presenti alla cerimonia Sebastiano Pesce, dirigente Ufficio VIII ambito territoriale per la provincia di Benevento, il professore Luca Greco, ordinario di statistica dell'Unifortunato e Antonella Tartaglia Polcini, Delegata per le attività di terza missione sociale e culturale dell'Unisannio.

Gli studenti premiati

Celiento Abramo: IS Carlo Alberto Dalla Chiesa – Afragola (NA); Celiento Rosa: Liceo Statale Niccolò Braucci – Caivano (NA); De Simone Fabio: Liceo Statale "Galileo Galilei" - Piedimonte Matese (CE); Esposito Chiara: Liceo Artistico Statale Di Napoli (NA); Esposito Federico: IS Bernini De Sanctis – Napoli; Gravino Elisa: IIS E. Fermi - Montesarchio (BN); Iannella Carmine: Liceo Statale G. Guacci (BN); Lomazzo Domenico: Istituto Tecnico Economico "Luigi Amabile" (AV); Nigro Antonella: IIS Vico-De Vivo – Agropoli (SA); Pedicini Antonella: IIS Galilei Vetrone (BN).

I criteri della selezione

- al suo bisogno materiale di supporto economico;

- al proprio comportamento etico e solidale con il prossimo;

- alla sua dimensione morale;

- a qualche specifico episodio o situazione in cui si sia particolarmente distinto;

- in relazione a caratteristiche di eccellenza scolastica per le quali si impegna con costanza, metodo e passione.

Insieme ad un assegno in denaro di 400 euro, gli studenti vincitori vengono premiati con una pergamena ricordo con le motivazioni del riconoscimento."