Benevento ok Unesco anche all'Appia: "chance per i giovani" L'assessore alla cultura: sarà la città dei due siti Unesco, ora lavorare sulle opportunità

Questo doppio riconoscimento che attraversa il cuore della città on l'iscrizione nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità anche dell'Appia Antica potrà consentire di attribuire a Benevento la denominazione di città dei due siti Unesco”. Parte dal qui l'Assessore alla Cultura del Comune di Benevento, Antonella Tartaglia Polcini, nel commentare l'ulteriore traguardo attribuito a Benevento.

Si attende infatti solo la cerimonia ufficiale in programma a New Delhi il prossimo venticinque e ventisei luglio per il riconoscimento della Via Appia-Regina Viarum nella Lista Unesco.

“Un traguardo – prosegue Tartaglia Polcini – che potrà incidere sulla segnaletica e sulla modalità di presentazione dell'offerta turistica sul piano nazionale e internazionale ma, in particolare, il doppio riconoscimento di due siti seriali importanti è il riconoscimento della storia ad un centro che per collocazione geografica, per forte radicamento sul territorio della sua gente, per grande sensibilità nel corso dei secoli manifestata da testimonianze documentali, archeologiche, architettoniche e artistiche, ha sempre puntato l'accento sulla promozione della cultura. Perchè è un simbolo dell'importanza sul piano politico, istituzionale e internazionalizzazione dell'Arco di Traiano posto proprio a segnare quel simbolo di biforcazione della via Appia per garantire un percorso alternativo che tuttavia arricchisce e non depaupera il tracciato principale è un'espressione di grande visione futuristica dell'imperatore che ha lasciato alla sua gente”.

E ancora aggiunge: “Benevento è avanti e lo dimostra in tutti i secoli successivi anche con la sua centralità. Basti pensare che è stata per secoli il punto di riferimento di un'autonomia, una capacità di governo dei territori, dei processi di cambiamento”.

E infine la sfida “Oggi ci troviamo in un momento di crisi epocale globale ma dobbiamo guardare a questa opportunità come un rilancio della posizione di vantaggio che Benevento ha verso il Mediterraneo per consolidare un'apertura a uno sviluppo di relazioni e di crescita che sia economica, sociale, di potenziamento culturale e di sviluppo sopratutto per i giovani affinché Benevento rappresenti non solo il crocevia di snodi cruciali ma anche la sede nella quale rimanere o tornare con grandi opportunità e questo simbolo ha la sostanza di tutto quello che potrà accadere”.