Chiusura notturna pronto soccorso S. Agata: "Vergogna" Presso l'ospedale Sant'Alfonso Maria de' Liguori striscioni contro i nuovi orari previsti da domani

“Vergogna”. E' la parola che campeggia sugli striscioni di protesta apparsi nei pressi dell'ospedale Sant'Alfonso Maria de' Liguori di Sant'Agata dei Goti. “Una sola parola, non c'è bisogno di aggiungere altro” scrive il Movimento Civico per l'Ospedale riportando la foto sul proprio profilo social.

C'è amarezza e delusione per la scelta di tagliare il servizio di pronto soccorso del nosocomio caudino nelle ore notturne. L'accesso alla struttura, da domani, sarà consentita solo dalle ore 8 alle ore 18.

“Privare un territorio e i suoi cittadini del diritto alla salute, del diritto a curarsi, è un fatto gravissimo” spiega il gruppo che si batte per la piena operatività della struttura e prosegue “Il Movimento Civico per l'Ospedale lo denuncia dall'agosto 2021. Siamo stati, per questo, tacciati come allarmisti. Siamo stati accusati di fare demagogia, siamo stati finanche etichettati come indecenti. Oggi l'unica cosa davvero indecente è la chiusura notturna del Pronto Soccorso del P.O. De' Liguori che rappresenta il più grande fallimento politico a tutti i livelli. Siamo davanti al risultato di tutti quei proclami, di tutte le rassicurazioni che si sono susseguite negli ultimi mesi.

La responsabilità di questa situazione è di tutti, e di ciascuno, nella misura in cui poteva fare qualcosa e non lo ha fatto. E tanto poteva essere fatto per il De' Liguori. Come Movimento restiamo presenti e disponibili ad ogni azione davvero utile alla causa”.