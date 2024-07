Unisannio: apre laurea in Scienze Motorie per lo Sport e la Salute Aperto il Bando per il Corso di Laurea

L'Università del Sannio ha ufficialmente aperto le pre-immatricolazioni per il corso di laurea in "Scienze

Motorie per lo Sport e la Salute", Classe delle Lauree L-22, per l'anno accademico 2024/2025. Un'opportunità imperdibile per chi desidera intraprendere una carriera nel campo delle scienze motorie, con un particolare focus sulla salute e il benessere.

A partire dalle ore 12:00 del 12 luglio fino alle ore 12:00 del 16 settembre, gli aspiranti studenti potranno pre-immatricolarsi tramite il portale dedicato dell'università. Il test di ammissione, fissato per il 20 settembre, selezionerà 180 studenti che avranno accesso al corso. Il corso si articola in tre anni e prevede l’acquisizione di 180 CFU. Le lezioni si terranno presso la sede del Dipartimento di Scienze e Tecnologie a Benevento, mentre i tirocini si svolgeranno presso aziende convenzionate, offrendo così un percorso formativo che combina teoria e pratica. In un mondo sempre più consapevole dell'importanza dell'attività fisica per la salute, il corso di laurea in

Scienze Motorie per lo Sport e la Salute dell'Università del Sannio si propone di formare professionisti capaci di promuovere stili di vita sani e attivi. Questa laurea offre molteplici sbocchi professionali nei settori dello sport, del fitness, della riabilitazione e della salute pubblica. I laureati potranno trovare impiego in strutture sportive, palestre, scuole, organizzazioni di eventi sportivi e in ambito sanitario.

Il percorso accademico proposto da Unisannio è completo e innovativo, unendo teoria e pratica sotto la guida di docenti esperti. Gli studenti avranno accesso a moderne strutture per lo studio e la ricerca e seguiranno corsi di biologia, fisica, anatomia, fisiologia e farmacologia dello sport. Il programma include anche discipline come pedagogia, psicologia, didattica e metodologia dell'attività motoria e sportiva. Grazie alle collaborazioni con enti e associazioni sportive locali, gli studenti potranno svolgere tirocini e partecipare a progetti concreti, arricchendo così la loro formazione con esperienze pratiche sul campo. Per maggiori informazioni e per procedere con la pre-immatricolazione, gli interessati possono visitare il sito ufficiale dell'università.