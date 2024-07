Nuovo appuntamento dei vescovi delle aree interne al Centro la Pace Il 16 e il 17 luglio. I lavori saranno aperti dal Cardinale Zuppi, presidente Cei

Ripensare la presenza della Chiesa nelle “Aree interne” individuando prospettive nuove e soluzioni concrete. È l’obiettivo dei Vescovi dei territori interessati che si ritroveranno il 16 e il 17 luglio, a Benevento presso il Centro “La Pace”, per continuare la riflessione avviata nel 2019 e scandita negli anni da vari appuntamenti. L’incontro di quest’anno, a cui prenderanno parte una trentina di Vescovi provenienti da 14 regioni, aiuterà a condividere spunti di riflessione e piste di azione per una pastorale adeguata alle esigenze attuali, in zone segnate dallo spopolamento dei territori, da una forte emigrazione e dalla mancanza di servizi."Sulla scia del cammino percorso, torniamo a incontrarci come Vescovi attenti al percorso della Chiesa nelle cosiddette ‘Aree interne’. Focalizzeremo la nostra attenzione sulla sinfonia dei ministeri battesimali e laicali, all’interno del quadro più ampio dei ministeri della Chiesa, declinando il tutto alla luce dei nostri contesti particolari. Ciò consentirà anche di stabilire un collegamento diretto con il Cammino sinodale, nel quale tutta la Chiesa è impegnata", afferma Mons. Felice Accrocca, Arcivescovo di Benevento, a cui si deve l’iniziativa del Convegno.I lavori si apriranno il 16 luglio, alle 12.30, con il saluto del Card. Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della CEI. Alle 16, Mons. Franco Giulio Brambilla, Vescovo di Novara e Presidente della Commissione Episcopale per la dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi, terrà la relazione principale a cui seguirà il lavoro nei gruppi di studio. La mattinata del 17 luglio, dedicata al dialogo assembleare, si concluderà alle 12 con l’intervento di Mons. Giuseppe Baturi, Arcivescovo di Cagliari e Segretario Generale della CEI. L’appuntamento sarà presentato in conferenza stampa venerdì 12 luglio, alle 11.30, presso la Sala Verde del Palazzo Arcivescovile di Benevento.