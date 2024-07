Crisi idrica: stop notturno anche per distretti via Posillipo e Rione Libertà A Benevento nella notte del 17-18 luglio tra il 18-19 luglio

Prosegue l'emergenza idrica a Benevento e si allargano le zone di stop per le chiusure notturne.

A causa di un significativo calo nell’erogazione delle sorgenti profonde ed ancor più in quelle superficiali nonché all’eccessivo assorbimento idrico in distribuzione considerate le alte temperature, al fine di evitare problemi durante le ore diurne, Gesesa è costretta a proseguire con chiusure notturne in diverse zone della Città di Benevento, per lo stretto tempo indispensabile al fine di ridurre al minimo possibile i disagi per i cittadini. L'interruzione, oltre quella già programmata e comunicata per la zona alta, ci sarà una nuova chiusura tra la notte del 17-18 luglio e notte 18-19 luglio secondo gli orari di seguito indicati. A tal proposito si ribadisce che gli orari indicati sono quelli di effettiva chiusura ed apertura delle condotte. Pertanto, per le singole utenze gli effetti della sospensione e della successiva erogazione della fornitura risentiranno dei tempi necessari per lo svuotamento ed il successivo riempimento delle condotte.

Di seguito le zone interessate.

DISTRETTO SANTA COLOMBA DALLE ORE 00.00 ALLE ORE 06.00:

via Napoli, via Santa Colomba, lungosabato Don Emilio Matarazzo, via Umberto Perrotta, Piazzale Caduti di Cefalonia, via Pasquale Saponaro, via Alfonso Ferrara, via Ciriaco del Pozzo, via Vincenzo Cardone, via Mario Pascucci, via Pasquale Columbro, via Salvatore Pennella, via Antonio Rivellini, via Giuseppe d’Alessandro, via Nazzareno Cosentini, via Benedetto Bonazzi, via Giovanni Pascale, via Domenico Capozzi, via Remigio del Grosso, via Luigi Palmieri, via Rodolfo Meomartini, via Enrico Cocchia, via Girolamo Vitelli, via Luigi Settembrini, via Luigi Alberti, via Luigi Basile, via Salvo d’Acquisto, via Vincenzo Gioberti, via Carlo Poerio, via Nicola Nisco, via Marco Minghetti, Via Silvio Pellico, via Massimo d’Azeglio, via Camillo Benso Cavour, via Duca d’Aosta, via Maria Pacifico, via Generale Alfredo Marone, via Carlo Pisacane, via Saverio Casselli, via Stadio, Piazzale degli Atleti, via Antonio Tretola, via Don Luigi Sturzo, via Masseria Gubitosa, Parte di Casale Maccabei (fino ad altezza cimitero), via Cretazzo.

DISTRETTO VIA FIRENZE DALLE ORE 00.00 ALLE ORE 06.00 : via Giuseppe Maria Galanti I Traversa, via Giuseppe Maria Galanti II Traversa, via Giuseppe Maria Galanti III Traversa, via Raoul Follerau, via Teodoro Mommsen, Piazzale Matteo Renato Donisi, Piazzale Martiri delle Foibe, via Torino, Via Cesare Battisti, via Firenze, via Venezia, Via Luigi Piccinato, via Ferdinando Gregorovius, via Milano, via Bari, via Anna Severino, via Bologna, Via Gennaro de Rienzo, via Giovanni Capasso Torre, via Salerno, Piazza San Modesto, via Alfredo Parente, via Raffaele Garrucci, via Palermo, parco Appia.

DISTRETTO VIA POSILLIPO-PARTE BASSA DEL CORSO GARIBALDI DALLE ORE 00.00 ALLE ORE 05.30.

Corso Giuseppe Garibaldi (da Piazza Orsini ad incrocio via Camerario), via Posillipo, via Torre della Catena, via Munazio Planco, via Ursus, Viale San Lorenzo, via Appia Antica, via San Cosimo, via Antico Sanno, via Appio Claudio, via Mulino Pacifico, via Latina, via Cellarulo, piazza San Lorenzo, via Rotari, via Ilderico, corso Dante Alighieri, via Capitano Luca Mazzella, via Sessualdo, via Agilulfo, Via Carlo Pedicini, Piazza San Donato, via Mario Verrusio, via Badia San Pietro, via Vincenzo Cimbaroli, via Fragola, piazza Cardinal Bartolomeo Pacca, vico Bagni, via Nuova Calore, Corso Vittorio Emanuele III, via San Gaetano, via Carlo Torre, vico San Gennaro, via San Cristiano, via San Filippo, via Gesù Bambino di Praga, via Teatro Romano, Via Port’Arsa, Piazza Caio Ponzio Telesino, Piazzale Catullo, via Tommaso Rossi, viale dell’Università, vico I Triggio, vico II Triggio, vico III Terzo, via Episcopio, piazza Orsini, via Porta Nuova, largo Felice Fimbrio, via Giovan Battista Bosco Lucarelli, Calata Olivella, via Manfredi di Svevia, Piazzale Tito Maccio Plauto, via degli Orti, via Angelo Catone, via Raffaele Calabria, via Torre della Catena I Traversa, via Giuseppe Cassella, via Colonnette, via Padre Innocenzo Polcari, via Vincenzo Tomaselli, via Abbazia, via Franca Falcucci, Via Porta Rufina, Traversa Porta Rufina, Traversa delle Poste, Via delle Poste, via Gaetano Rummo, via Napoli (da incrocio via Bacchelli a via delle Puglie), via delle Puglie, parte iniziale via Pietà, Rampa San Barbato, via delle Puglie (da via Napoli ad incrocio Rampa San Barbato), Rampa Annunziata, via Annunziata (da incrocio Via G. Rummo ad incrocio via Tenente Pellegrini), via Alfonso de Blasio, Via Borea, vico Odofredo, Piazza Roma, via Erchemperto, via Orbilio Pupillo, via Stanislao da Bologna, vico Pietro Piperno, via Capitano Salvatore Rampone, piazza Mazzini, via Giuseppe Repola, via San Gaspare del Bufalo, vico Carrozzieri, via Pietro De Caro, cia Madonnella, via Gregorio VIII, Via Ennio Goduti, via Michele Mattei, via Pasquale Capilongo, via Giuseppe Pasquali, via Francesco Pepicelli, via del Pomerio, via Ottavio Bilotta, Piazza Dogana, via Isabella Morra, via Arcivescovo Francesco Pacca, via Landolfo della Greca, Largo Feoli, via Damaso, via Porta Rettore, via Giovanni de Vita, via III Settembre, via Traiano, via Giuseppe Manciotti, via Port’Aurea, via Erik Mutarelli, via Sant’Antonio Abate, parte di Via Bartolomeo Camerario, vico I San Nicola, via Sant’Agostino, vico Volpe, via Falcone Beneventano, via San Pantaleone, vico Papa Vittorio III, Parte di via Trescene, Parte di via Giovanni de Nicastro, Parte di via Niccolò Franco, via Santo Spirito, via San Pasquale, via Tiengo, via Giovanni Giordano, via Cupa Santa Lucia, via del Cimitero.

Si precisa che seguiranno aggiornamenti su eventuali prossime chiusure.

GESESA si scusa per gli eventuali disagi arrecati e garantisce, come sempre, il massimo impegno per la risoluzione di tutti i problemi che si dovessero presentare e per garantire la più efficiente erogazione della risorsa idrica. Si rappresenta inoltre che gli orari indicati sono quelli di effettiva chiusura ed apertura delle condotte. Pertanto, per le singole utenze gli effetti della sospensione e della successiva erogazione della fornitura risentiranno dei tempi necessari per lo svuotamento ed il successivo riempimento delle condotte. Ricordiamo che per segnalare Emergenze e/o Guasti è sempre attivo il numero verde Gratuito da cellulare e rete fissa 800 51 17 17 e che è possibile segnalare disservizi anche attraverso l’App MyGesesa.