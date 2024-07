Gesesa: "Risolto problema idrico in Rione Libertà" "Fermo prolungato di Pezzapiana non ha consentito a serbatoio di San Vito di riempirsi"

Rientra il problema idrico al Rione Libertà, ne dà notizia Gesesa: "GESESA comunica che la situazione è tornata alla normalità, tranne che per casi sporadici su cui stiamo intervenendo. Ci scusiamo per il disagio arrecato ma il fermo prolungato della centrale di Pezzapiana non ha consentito al serbatoio di San Vito di riempirsi durante la notte. GESESA è stata costretta quindi ad effettuare delle manovre, oltre che aprire alle 06:45 i distretti idrici del Rione Libertà, che in qualche modo consentissero al serbatoio di San Vito di riprendere un minimo di livello ed al contempo gestire il compenso del serbatoio dei Gesuiti che sarebbe stato, come in effetti stà accadendo, fortemente sollecitato. GESESA continuerà a monitorare i livelli dei serbatoi e, ad effettuare le necessarie manovre, al fine di non interrompere il servizio prima delle 22:00, orario della chiusura già programmato e comunicato".