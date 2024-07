Superstrada Benevento - Caserta. Lombardi: per il Sannio servono infrastrutture Presidente della Provincia interviene dopo gli interrogativi sollecitati da sindaco Mastella e Cgil

“Sottoscrivo integralmente la presa di posizione del Sindaco del capoluogo Clemente Mastella, espressa già alcuni giorni or sono con una lettera al Ministero delle Infrastrutture, e fatta propria, nelle scorse ore, dalla Filt Cgil, in merito alla cancellazione dell'Asse stradale Benevento-Caserta dal Contratto di programma Mit-Anas 2021-2025”.

Così il presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi in merito alla progettazione e realizzazione della superstrada Benevento – Caserta.

“Il Sannio - ha affermato il presidente Lombardi – ha uno straordinario bisogno di investimenti in infrastrutture materiali: la rete stradale non è adeguata ai bisogni della collettività sannita che vive in un territorio dalla tormentata geomorfologia. E’ grave - ha proseguito il Presidente - che il Sannio, l’unica provincia campana, non sia attraversata da un collegamento di livello autostradale; è ancora più grave che non lo sia proprio l’asse della Valle Caudina che già da oltre duemila anni, con la Via Appia "Regina viarumn" era stato individuato dai Romani, che di strade se ne intendevano, quale quello più breve nel collegare il Tirreno e l’Adriatico a sud di Roma. E’ assolutamente necessario – ha concluso Lombardi - che sia rivista la decisione che così gravemente danneggia le aree interne sannite e la stessa economia generale dei trasporti tra est ed ovest del Paese”.