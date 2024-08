Flaica Cub: lavoratrici mensa ospedaliera costrette a lavorare in un inferno La denuncia: "guaste le cappe della cucina, i fumi aumentano il caldo"

“Come abbiamo denunciato a fine giugno, il problema delle lavoratrici nella mensa della Dussmann presso l’ospedale Rummo di Benevento persiste ancora, causa mal funzionamento cappe che dovrebbero aspirare i fumi che se non strati aumentano considerevolmente il caldo nel posto di lavoro, oggi lavorare cosi è praticamente un inferno. Per questo motivo le lavoratrici sono costrette a lavorare in condizioni non idonee con delle temperature che in questi giorni superano altamente i 40 gradi e le mettono a rischio per la propria incolumità”.

E' la denuncia di Stefania Vernacchio della FLAICA CUB Benevento che prosegue “Non si capisce perché ancora la società Dussmann continue a non voler risolvere il problema delle cappe non funzionanti che si rompono in continuazione, una situazione insostenibile e non più tollerabile.

“Continuare a tamponare in una situazione così critica, costringendo le lavoratrici a dover lavorare in un ambiente al limite della tollerabilità fisica, non aiuta certamente a risolvere la situazione” dichiara Gianna Petroccia sempre della FLAICA CUB Benevento.

Per la FLAICA CUB, la Dussmann non si rende conto che mette a rischio la salute delle lavoratrici se non prende al più presto la decisione di rendere il posto di lavoro idoneo per questo motivo chiediamo l’immediata sostituzione delle cappe e la messa in sicurezza delle postazioni di lavoro.