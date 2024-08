Acli Benevento promuovono raccolta firme per due proposte di legge popolare Al via l'iniziativa: si può aderire presso la sede Acli

Le Acli di Benevento annunciano con orgoglio l'inizio della grande raccolta firme per due importanti proposte di legge popolare, ideate in collaborazione con l'associazione Argomenti 2000. Il Presidente regionale Filiberto Parente ha vidimato i moduli della raccolta firme, segnando l'avvio ufficiale di questa iniziativa. Parente ha dichiarato: "Questo è un passo fondamentale per rafforzare la trasparenza e la partecipazione democratica nel nostro paese". Dettagli delle Proposte di Legge:

Disposizioni sull’applicazione del metodo democratico e della trasparenza dei partiti politici e sul finanziamento pubblico diretto alla partecipazione politica. Questa proposta di legge intende garantire e rafforzare i principi di democrazia e trasparenza all'interno dei partiti politici su tutti i livelli territoriali: locale, regionale, nazionale ed europeo. Secondo Valerio Martinelli, del Gruppo di Lavoro Proposte di Legge, “i partiti, in quanto promotori della partecipazione politica dei cittadini, devono amministrare con trasparenza le risorse per rappresentare al meglio le istanze della società e attrarre maggiormente i cittadini, in particolare i giovani fino ai 35 anni, che nelle recenti elezioni politiche hanno registrato il più alto tasso di astensionismo”.



Misure in materia di partecipazione, istituzione delle Assemblee partecipative e modifiche agli istituti partecipativi. Questa seconda proposta di legge mira a ridare centralità e importanza alle formazioni sociali e alla cittadinanza attiva nel processo decisionale democratico. Prevede l’istituzione di assemblee partecipative a livello nazionale, regionale o locale. Martinelli aggiunge che “l’obiettivo principale è coinvolgere i cittadini nell’elaborazione di proposte e decisioni politiche, garantendo una formazione adeguata e promuovendo una partecipazione consapevole e arricchente per la nostra democrazia”.



La Presidente provinciale delle ACLI di Benevento, Maria Giovanna Pagliarulo, ha dichiarato: "Siamo convinti che questa raccolta firme rappresenti un passo fondamentale per promuovere una maggiore trasparenza e partecipazione nella nostra democrazia. Confidiamo nel sostegno della comunità e siamo certi di raggiungere un numero significativo di firme per queste importanti iniziative".



Le ACLI di Benevento invitano tutti i cittadini a partecipare attivamente a questa iniziativa, firmando le proposte di legge presso gli uffici di via Francesco Flora, 31. La vostra firma è fondamentale per promuovere un cambiamento significativo nel nostro sistema politico e per garantire una maggiore trasparenza e partecipazione democratica. Per ulteriori informazioni e per firmare le proposte di legge, potete chiamare al numero 0824 314653.