Crisi idrica: ancora stop e disservizi nel Sannio Difficoltà a Cautano, Vitulano e Forchia

Ancora stop nel Sannio per la crisi idrica. A farne le spese i comuni di Cautano, Vitulano e Forchia.

Gesesa, nel dettaglio, comunica che a causa della riduzione delle portate in ingresso, nel comune di Cautano e Vitulano (zona alta) per tutta la giornata odierna, si potranno verificare basse pressioni eo mancanze acqua.

Inoltre a causa di un guasto improvviso sulla rete si potranno verificare irregolarità nell’erogazione idrica quali basse pressioni o mancanza d’acqua in tutto il territorio del Comune di Forchia.

E sempre a Forchia Gesesa comunica che a causa degli elevati consumi in rete di distribuzione, sarà costretta a sospendere l’erogazione idrica questa sera giovedì 12 agosto dalle ore 23:00 e fino alle ore 06:00 del mattino successivo per permettere il recupero di un volume di compenso utile a garantire la corretta distribuzione nelle ore diurne sulle seguenti zone del Comune di Forchia servite dal serbatoio Castello di seguito elencate:

Via Rella , via Cagni, piano di zona Cagni , c/da Pompilio, c/da Falco, c/da Signorindico e c/da Pestantina.