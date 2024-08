Pozzi zona Asi, Vessichelli: evitiamo speculazioni Il Presidente del consorzio: l'utilizzazione prevede azioni complesse e onerose

"Sollecito tutti ad evitare forme di speculazione politica sulla complessa vicenda dell'utilizzabilità dei pozzi in Zona Asi, a contrada Ponte Valentino: stiamo affrontando la vicenda con serietà e cultura di governo, senza proclami. Contiamo di poterla risolvere efficacemente. L'attuale governance dell'Asi ha dimostrato di saper affrontare con determinazione le questioni e risolverle, come accaduto per la questione dei miasmi", lo scrive in una nota il presidente del Consorzio Asi Domenico Vessichelli.

"La rifunzionalizzazione dei pozzi, la veicolazione e potabilizzazione della risorsa idrica, la creazione di un sistema idrico autonomo all'interno dell'agglomerato industriale sono interventi, come è evidente, di una tale complessità tecnico-idrologica e di portata finanziaria così notevole che in ogni caso servirebbe un lasso temporale importante per vederli realizzati e quindi una connessione con l'attuale emergenza idrica, che vive come noto tutto il territorio nazionale, è solo strumentale. Inoltre, a parte una missiva al Commissario Straordinario Zes Campania non ci sono stati deliberati formali sulla vicenda da parte di chi mi ha preceduto alla guida del Consorzio. Con il supporto scientifico del professore dell'Unisannio Nicola Fontana, autorità nel campo dell'idrologia e delle costruzioni idrauliche e in sinergia con Regione, Comune e Gesesa con cui c'è grande spirito di collaborazione istituzionale, adotteremo le migliori soluzioni per reperire i fondi e trovare la modalità operativa migliore per utilizzare i pozzi. Senza strumentalizzazioni che su questa vicenda oggi appaiono tutt'altro che opportune. Come nel mio stile mi metterò al lavoro anche su tale questione", conclude Vessichelli.