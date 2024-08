Una sola 'palata' di asfalto in una voragine... "La Provincia intervenga" Automobilisti arrabbiati dopo 'l'intervento' lungo la strada Santa Croce - Cercemaggiore

“Abbiamo atteso settimane speranzosi che la Provincia di Benevento o altri Enti mettessero in sicurezza quel piccolo tratto di strada e invece, qualche giorno fa è arrivato un furgone con degli operai che effettuano la manutenzione delle strade provinciali ed hanno sistemato un sacchetto di asfalto ai margini di quella che invece è una vera e propria voragine. Inaudito. Hanno semplicemente messo una palata di asfalto in una buca enorme”.

Sono amareggiati gli automobilisti che quotidianamente percorrono la Provinciale che Santa Croce del Sannio conduce nel comune di Cercemaggiore, nella confinante Molise.

Automobilisti che alcune settimane fa avevano segnalato il problema di una voragine che si era venuta a creare in una curva e a ridosso di un dirupo con pericolo per gli automobilisti che, per evitare l'enorme buca, sono costretti a sfiorare delle querce.

Pochi metri di asfalto da ripristinare ma che “ancora oggi non si capisce il perchè non venga fatto” tuonano i residenti della zona.

Fatto sta che alcuni giorni addietro alcuni operai di una ditta di manutenzione delle strade extraurbane hanno sistemato pochi centimetri di asfalto all'interno della voragine... senza ovviamente sortire alcun effetto affinchè si ripristini il manto stradale. “Noi restiamo in attesa dei lavori” concludono speranzosi gli automobilisti...”.