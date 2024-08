Benevento senza acqua: problemi e disagi Rubinetti ancora a secco dopo lo stop di questa notte

Va avanti da stanotte l'interruzione idrica che interessa Benevento. Il servizio, secondo il calendario stabilito per le chiusure notturne, doveva essere ripristinato alle 6 di questa mattina e invece rubinetti ancora a secco per la zona di Monteguardia. Utenze che, purtroppo, non meritano neanche una spiegazione. Silenzio sui canali social, impossibile ottenere informazioni dal servizio per le segnalazioni di guasti ed emergenze. E dunque problemi e disagi per le famiglie della zona che, già al centro della quasi totalità degli stop idrici programmati per questa torrida estate, ora si trovano a fare i conti anche con un irritante silenzio.