Interruzione idrica, chiusi alcuni uffici Asia I provvedimenti non influiranno sul servizio di spazzamento e raccolta dei rifiuti

L’Asia comunica che a causa dell’interruzione idrica, prevista per l’intera giornata di domani 5 settembre in alcune zone della città, gli uffici di via delle Puglie ed il call center situato in via Cosimo Nuzzolo resteranno chiusi al pubblico.

L’Azienda precisa, altresì, che i provvedimenti non influiranno sul servizio di spazzamento e raccolta dei rifiuti che sarà svolto secondo gli orari e i giorni stabiliti.