La bandiera Coldiretti sventola a Reino Masiello: “Nostro obiettivo è quello di essere sempre più punto di riferimento in area strategica"

“E’ un’area importante, che contribuisce non poco, con la sua agricoltura, alla formazione del Pil provinciale. E’ una realtà resa possibile dal lavoro di numerosissime imprese, che coprono, con la loro produzione, ogni settore dell’agroalimentare. Da qui la decisione di aprire in pianta stabile a Reino un ufficio anche in ragione dell’ingresso di tanti imprenditori del luogo nella nostra organizzazione".

Ad annunciare l’avvio di questa nuova, ulteriore presenza della Coldiretti in un territorio tra i più significativi del comparto primario dell’economia, è Gennarino Masiello, presidente provinciale e vice nazionale della Coldiretti. L’inaugurazione è fissata per domenica 8 settembre alle ore 12 in via della Fiera, dove sorge la struttura. Ne sarà responsabile Antonio Peloso. Reino, tra l’altro, è strategica, collocata come è tra il Fortore ed il Tammaro. L’obiettivo, pertanto, è quello di essere punto di riferimento anche per gli imprenditori che gravitano nell’area che circonda il comune in cui Coldiretti si accinge ad aprire i battenti.

"Vogliamo, come è nei fini istituzionali della nostra organizzazione, essere accanto alle esigenze delle aziende, ai loro bisogni, sostenendone gli sforzi perché possano sempre più puntare verso un’agricoltura moderna, all’altezza dei tempi”. Nostro scopo – puntualizza il direttore provinciale generale, Gerardo Dell’Orto - è quello di fornire tutti i servizi di cui potrebbero avere bisogno come quelli fiscali, assicurativi, accesso al credito, welfare e quant’altro sia funzionale al migliore svolgimento delle attività agricole e zootecniche”.