Giannone e Galilei: si parte il 12 ma con i turni Il Presidente Lombardi: commentatori a vanvera, nessuno spreco di risorse

Le lezioni dell’Anno Scolastico 2024/2025 per il Liceo Classico “Pietro Giannone” e per l’Istituto Superiore “Galilei” avranno regolarmente inizio il 12 settembre.

Lo comunica il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi al termine di riunioni di lavoro sull’argomento tenute con il Dirigente del Settore Edilizia scolastica Salvatore Minicozzi e lo staff tecnico del Settore, in costante contatto con il Dirigente dell’Ufficio Scolastico, Sebastiano Pesce, e la Dirigenza ed il personale docente delle due Scuole.

Com’è noto, è in corso la ristrutturazione di locali di proprietà della Provincia nell’ambito del corposo pacchetto di interventi connessi e complementari al programma di abbattimento e ricostruzione degli edifici scolastici “Alberti” e “Galilei” ed all’efficientamento e messa in sicurezza del “Giannone”, tutti ricadenti in piazza Risorgimento di Benevento.

Al fine di garantire il diritto allo studio di studenti e studentesse, tra le diverse ipotesi prospettate per far fronte alla situazione, sono stata individuate, soluzioni che consentono il regolare inizio delle lezioni in data 12 settembre.

Per quanto in particolare concerne il Liceo “Giannone”, a seguito di una interlocuzione con la Dirigente scolastica del “Giannone” Teresa De Vito e prendendo atto del deliberato del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto del 10 settembre, si è stabilito, con una decisione formalizzata dalla stessa Dirigente De Vito con un proprio atto di oggi 10 settembre, di disciplinare come segue l’avvio regolare dell’Anno Scolastico.

Verrà rispettata a cura della Dirigenza scolastica del “Giannone” la seguente organizzazione: dal 12 settembre e presumibilmente fino alla data del 23 settembre 2024 presso i 18 locali messi a disposizione dalla Provincia sarà effettuata la frequenza alternata: con 18 classi in presenza (13 al Polo Calandra e 5 all'Alberti) nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì; 18 classi in presenza nei medesimi locali nei giorni martedì, giovedì e sabato.

La settimana successiva l'ordine della frequenza alternata sarà invertita presso gli stessi 18 locali.

Per quanto concerne il “Galilei”, la Dirigenza dello stesso Istituto ha comunicato sempre oggi 10 settembre quanto segue: «La scrivente istituzione scolastica, non avendo la consegna dei locali in tempo per l’avvio dell’anno scolastico, in primis procederà con le turnazioni presso il nuovo istituto presente in C.da Piano Cappelle in subordine saranno organizzate varie attività culturali e sportive alternative in varie strutture cittadine e realizzati percorsi PCTO con le diverse Università ubicate in Benevento (Unisannio e Giustino Fortunato)».

Il Presidente Lombardi ha commentato così le decisioni: «Sono lieto della positiva conclusione di questa intensa fase di consultazione e concertazione con le Istituzioni scolastiche, e cioé la Dirigenza scolastica e i docenti del “Giannone” e del “Galilei”, cui va dato atto del più grande senso di responsabilità e della massima disponibilità a cooperare per garantire il regolare inizio delle lezioni.

Per quanto riguarda la Provincia ancora una volta voglio sottolineare l’impegno e la serietà poste in campo dall’intera struttura e dallo stesso Consiglio Provinciale nel corso di questi mesi per raccogliere la straordinaria sfida conseguente alla eccezionale disponibilità di risorse economiche intercettate dalla stessa Provincia nell’ambito del PNRR e altre fonti finalizzate tutte a rendere sicure ed efficienti le strutture scolastiche di competenza.

Nei giorni scorsi abbiamo infatti consegnato il nuovo edificio del “Vetrone” a Benevento e venerdì prossimo consegneremo il nuovo edificio del “Sant’Alfonso Maria de’ Liguori” a Sant’Agata de’ Goti. Il tutto nei tempi ristretti e cadenzati peraltro dalla rigidità invalicabile delle norme e procedure burocratiche, amministrative e tecniche da rispettare. Nessuno spreco di risorse è stato fatto.

Lascio ai commentatori a vanvera la paternità dei rilievi critici piovuti sull’Amministrazione della Rocca dei Rettori: del resto è uno sport nazionale quello di ergersi a “Commissario tecnico” di qualunque materia, pur ignorando di cosa si parli.

Mi sia concesso a tale riguardo ringraziare di cuore il Sindaco di Ceppaloni che, nel contesto della legittima promozione turistica del proprio territorio, pur senza avere un quadro logistico chiaro delle conseguenze (anche e soprattutto in termini di costi gestionali) delle sue proposte, ha generosamente offerto di accogliere centinaia e centinaia di persone, tra studenti, studentesse, docenti, personale amministrativo e tecnico, nella sua bella Città ai piedi dell’insigne suo Castello.

Agli studenti e ai docenti, infine, voglio in particolare rivolgere il mio sincero augurio di buon lavoro per l’Anno Scolastico che sta per iniziare».